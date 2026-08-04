El municipio de Esquel abrió una nueva inscripción para terminar el secundario y acceder a cursos gratuitos

El municipio de Esquel abrió una nueva inscripción para el programa Adultos 2000, destinado a personas mayores de 18 años que deseen completar sus estudios secundarios de manera virtual. Además, anunció una nueva oferta de cursos gratuitos de alfabetización digital que se dictarán en los Puntos Digitales de la ciudad.

La directora de Educación, Aldana Roberts, presentó ambas propuestas y destacó que Adultos 2000 es un programa nacional que se desarrolla en Esquel desde hace casi ocho años. En ese período, más de 800 personas se inscribieron para finalizar sus estudios secundarios mediante esta modalidad.

Una modalidad pensada para quienes trabajan

El responsable de los Puntos Digitales, Claudio Echauri, explicó que el programa está dirigido especialmente a quienes, por cuestiones laborales o de horarios, no pueden asistir a una escuela de manera presencial.

"Anótense en el programa Adultos 2000, que es para mayores de 18 años, para que puedan terminar sus estudios secundarios completamente a través de Internet, ya sea desde la cursada, desde la presentación de trabajos prácticos o el examen de cada materia", señaló.

Echauri recordó que el programa funciona gracias a un convenio entre la Municipalidad de Esquel y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además, indicó que el municipio acompaña a cada estudiante en el proceso de inscripción y acceso a la plataforma virtual.

Cuándo inscribirse

Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 14 de agosto. Para realizar el trámite, los interesados deberán acercarse a cualquiera de los dos Puntos Digitales con DNI físico, una dirección de correo electrónico y el certificado de estudios primarios completos o el analítico del secundario incompleto.

Según explicó Echauri, ese certificado permite realizar un análisis de equivalencias para reconocer las materias ya aprobadas y reducir la cantidad de asignaturas que deberá cursar cada estudiante.

El título que otorga el programa es el de Bachiller con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales y tiene validez nacional.

Nuevos cursos gratuitos

En la misma presentación también se anunciaron tres nuevas capacitaciones gratuitas que comenzarán en los Puntos Digitales: uso de billeteras virtuales, ofimática y herramientas de Google, y marketing digital.

Roberts explicó que estas propuestas se diseñan a partir de las necesidades detectadas en la comunidad y recordó que durante 2026 ya participaron más de 100 personas en las distintas capacitaciones impulsadas por la Dirección de Educación.

Por su parte, Echauri señaló que el curso sobre billeteras virtuales busca acercar herramientas básicas para quienes aún no utilizan medios de pago digitales, mientras que las capacitaciones en herramientas de Google y marketing digital apuntan tanto a estudiantes como a emprendedores y trabajadores que buscan incorporar nuevas habilidades.

Al cierre, Roberts remarcó que tanto Adultos 2000 como los cursos de alfabetización digital buscan ampliar el acceso a la educación y la capacitación. "Terminar el secundario, además de ser una obligación dentro de la Ley de Educación Nacional, es también un derecho", expresó, al destacar la importancia de seguir incorporando personas al sistema educativo y generar nuevas oportunidades de formación.

MA