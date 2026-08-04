WhatsApp falló mundialmente ¿Está solucionado el problema?

iles de usuarios a lo largo del mundo reportaron fallas en WhatsApp este lunes 3 de agosto. La aplicación de mensajería propiedad de Meta sufrió una importante caída de servicio, impidiendo que las personas envíen imágenes en los chats.

Además, se reportó la imposibilidad de enviar o recibir mensajes, fallos de conexión con el servidor e interrupción total en la versión WhatsApp Web. De todas maneras el erro se notó a la hora de enviar fotos. También se vieron afectados los los stickers.

“WhatsApp no me permite enviar fotos ni stickers" y “no deja subir fotos al estado, ni siquiera enviarlas a otro chat”, fueron algunas de las quejas de los usuarios en el sitio especializado Downdetector.

Las fallas comenzaron sobre las 18:00 (hora argentina) y se mantuvieron durante horas, hasta cerca de las 21:00, generando la preocupación entre quienes utilizan la aplicación de mensajería instantánea.

Meta no informó oficialmente cuál fue el origen técnico de la falla ni precisó un horario exacto para la normalización total del servicio. Sin embargo, según los reportes de usuarios, WhatsApp comenzó a restablecerse de manera progresiva en distintos países, aunque algunas funciones todavía presentan inconvenientes.

Hoy martes, las fallas continúan intermitente, y en las misma áreas: fotografía, video, conexión del teléfono con las PC y hasta el envío de stickers.

Sin respuestas oficiales, habrá que seguir ejercitando la paciencia y todas las otras formas de comunicación.

SL