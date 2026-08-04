Esquel será sede de la Segunda Semana Nacional de las Ciencias Forestales

Del 10 al 16 de agosto, Esquel será uno de los escenarios de la Segunda Edición Nacional de la Semana de las Ciencias Forestales, una propuesta que reunirá a especialistas, investigadores, estudiantes y vecinos para reflexionar sobre el rol de los bosques y promover el intercambio de conocimientos.

Bajo el lema "Bosques que sostienen comunidades. Ciencia, territorio y futuro", el programa incluye actividades académicas, técnicas y de divulgación organizadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), junto a distintas instituciones vinculadas al sector forestal.

La apertura se realizará el lunes 10 de agosto con autoridades de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal. Durante la jornada también se presentará un proyecto interinstitucional, se dictará una clase inaugural, se reconocerá a los ganadores del Concurso Nacional de Reels y se ofrecerá la charla "Bosques de Esquel: una historia con la comunidad". Las actividades tendrán modalidad híbrida y se desarrollarán en la sede Esquel de la UNPSJB.

El martes 11 habrá paneles de expertos sobre semillas forestales, un taller básico de poda de árboles ornamentales y una nueva edición del ciclo "Ciencia Salvaje", con actividades en la universidad y en Trevelin.

El miércoles 12 estará dedicado a una jornada de plantación comunitaria de especies nativas en el relicto de ciprés de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

El jueves 13 se realizarán charlas y salidas guiadas. Entre ellas se destaca la conferencia "De los chamanes a la Patagonia: El viaje de Amanita muscaria desde los mitos ancestrales hasta los bosques patagónicos", además de un recorrido de interpretación del arbolado urbano.

Las actividades finalizarán el viernes 14 con un almuerzo de camaradería y una serie de exposiciones, entre ellas una clase abierta sobre política forestal, un guiso carrero forestal y una charla debate titulada "Biodiversidad y fuego en la región de Los Alerces. Desafíos para la conservación futura".

La propuesta cuenta con la participación de instituciones como REDFOR.ar, CIEFAP, INTA y la Municipalidad de Esquel, entre otros organismos, y busca acercar las ciencias forestales a la comunidad a través de actividades abiertas y espacios de intercambio.

R.G