Un gobernador patagónico frenó en la ruta para rescatar a un guanaco atrapado en un alambrado

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, protagonizó una escena poco habitual durante un viaje por la Ruta Nacional 40. Junto a efectivos de la División Operaciones Rurales, descendió de su vehículo para rescatar a un guanaco que había quedado atrapado en un alambrado cubierto por la nieve.

El momento fue registrado en video y compartido por el propio mandatario en sus redes sociales. Mientras los policías sujetaban al animal para evitar que se lastimara, Vidal liberó sus patas traseras, que habían quedado enredadas entre los alambres.

Problema frecuente en los campos

Los rescates de guanacos atrapados en alambrados son una situación relativamente habitual en distintas zonas de Santa Cruz. En muchos casos, si los animales no reciben ayuda, sufren heridas graves e incluso pueden morir desangrados.

Vidal se dirigía hacia Tres Lagos para participar de los actos por el aniversario de la localidad cuando decidió detener la marcha para asistir al animal.

Santa Cruz confirmó una población cercana a los dos millones de guanacos

El episodio ocurrió pocos días después de que el Consejo Agrario Provincial y WCS Argentina presentaran un estudio que actualizó la población de guanacos en Santa Cruz.

El informe estimó cerca de 2 millones de ejemplares durante la estación fría y alrededor de 1,8 millones en la estación cálida, lo que confirma una tendencia de crecimiento de la especie durante la última década.

La investigación, realizada junto a especialistas del Conicet, servirá como base para futuras acciones de monitoreo, conservación y manejo de una de las especies más representativas de la Patagonia.

O.P.