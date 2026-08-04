Pidió un préstamo para pagar otro y terminó con casi todo el sueldo retenido

Una empleada pública de Río Negro recurrió a la Justicia luego de quedar atrapada en una cadena de préstamos que terminó absorbiendo casi la totalidad de su sueldo. El Juzgado Multifueros de El Bolsón admitió su situación de sobreendeudamiento, abrió un concurso preventivo y ordenó suspender los descuentos vinculados a créditos, salvo las retenciones establecidas por ley.

La mujer explicó ante el juzgado que comenzó a endeudarse para afrontar gastos familiares, entre ellos necesidades alimentarias de su hija menor y viajes de larga distancia para acompañar tratamientos médicos de familiares con problemas de salud.

Con el paso del tiempo, la imposibilidad de cubrir las cuotas la llevó a solicitar nuevos préstamos para cancelar los anteriores, en un esquema de refinanciaciones sucesivas que terminó afectando su economía personal.

Los descuentos llegaron a absorber casi todo su salario

Según consta en el expediente judicial, los descuentos automáticos sobre sus haberes llegaron a representar una parte muy elevada de sus ingresos. La trabajadora indicó que hubo meses en los que recibió apenas 83.000 pesos de bolsillo.

En su presentación, también señaló que varios de los créditos fueron otorgados de manera digital y cuestionó que las entidades financieras no hubieran evaluado su capacidad real de pago antes de aprobarlos.

Por esa situación, se presentó como una consumidora en condición de hipervulnerabilidad económica y solicitó una herramienta judicial que le permitiera ordenar sus obligaciones.

La Justicia suspendió los descuentos de préstamos

La jueza consideró acreditado el estado de cesación de pagos y dispuso la apertura del concurso preventivo. Como parte de la resolución, ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro dejar sin efecto los descuentos relacionados con préstamos y otros créditos sobre el salario de la trabajadora. La suspensión se mantendrá mientras avance el trámite judicial, aunque continuarán aplicándose las retenciones previstas por ley.

A partir de la apertura del concurso, los acreedores deberán presentarse dentro de un mismo expediente para verificar las deudas que reclaman. Además, se realizará el sorteo de un síndico que tendrá a su cargo el seguimiento del proceso y la revisión de los créditos.

Una herramienta para ordenar una situación de sobreendeudamiento

La magistrada explicó que actualmente Argentina no cuenta con un régimen específico para consumidores sobreendeudados y recordó que el concurso preventivo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras es el mecanismo disponible para quienes no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones.

En ese marco, entendió que correspondía habilitar el proceso para que la trabajadora pueda reorganizar sus deudas y recuperar margen sobre sus ingresos mientras se define la situación con sus acreedores.

O.P.