¿Cómo ayudar a los trabajadores del casino y participar por $1 millón?

Los trabajadores del casino de Esquel anunciaron la segunda edición del Mate Bingo, una iniciativa que busca recaudar fondos para afrontar la difícil situación que atraviesan desde el cierre de la sala de juegos. La actividad se realizará el próximo 29 de agosto en la Escuela N° 112 y contará con importantes premios.

Mario Muñoz destacó el acompañamiento que recibieron durante la primera edición y aseguró que ese respaldo fue clave para decidir la organización de un nuevo encuentro. "Estamos realizando la segunda edición del Mate Bingo, ya que en la primera recibimos el acompañamiento de los vecinos y vecinas de Esquel y eso queríamos destacar que para nosotros el apoyo de los vecinos y el acompañamiento es fundamental para la situación que estamos viviendo", expresó.

En ese marco, informó que el evento contará con premios que incluyen canastas de alimentos, canastas de limpieza, electrodomésticos y sorpresas. Además, explicó que la quinta ronda tendrá un premio de $300.000 a línea y $1.000.000 a bingo.

"Más que nada queríamos poner un premio bastante grande en agradecimiento a ese apoyo que tuvimos la primera vez, reconocer ese apoyo de los vecinos", afirmó Muñoz.

Respecto a la modalidad de juego, indicó que la tira está compuesta por cuatro cartones y tiene un valor de 15 mil pesos. "El cartón es este, es una tira de cuatro cartones, el valor es de 15 mil pesos y participan por la primera, la segunda y la tercera ronda", explicó.

Asimismo, detalló que "hay una cuarta ronda que se va a hacer por porcentaje, que los cartones se van a vender en el establecimiento y la quinta ronda que participan por el premio mayor".

Finalmente, recordó que en esa última instancia los participantes competirán por los premios principales: "A línea 300 mil pesos, a bingo un millón de pesos y el valor de la tira de cartones es de 15 mil".

R.G