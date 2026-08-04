La Cámara Naval destacó el potencial industrial de Chubut como un socio clave en la transición energética de la región

En un contundente respaldo a la agenda de desarrollo productivo e industrial que impulsa el Ejecutivo chubutense, la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA) puso en valor las capacidades estratégicas de Chubut para convertirse en un socio industrial, logístico y tecnológico de primer orden en el mapa energético de la región.

Así lo formalizó la presidenta de la entidad, Silvia Martínez, mediante una misiva institucional elevada al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, donde expresó su reconocimiento por la invitación a recorrer el mes pasado las obras del Astillero Comodoro, al tiempo que felicitó la decisión política de reactivar dicho polo, calificándolo como "un paso trascendental para recuperar capacidades industriales, generar empleo calificado y fortalecer el desarrollo productivo de Chubut".

Desarrollo regional

La presidenta de la Cámara expresó a Torres que "conocemos el firme compromiso que usted ha manifestado para lograr una efectiva inserción de Chubut en el proceso de transformación energética que hoy impulsan Neuquén, con el desarrollo de Vaca Muerta, y Río Negro, mediante los proyectos vinculados a Punta Colorada, San Antonio Oeste y San Antonio Este".

"Desde CINA compartimos plenamente esa visión y entendemos que la provincia posee capacidades industriales, portuarias, logísticas, metalmecánicas, navales y de formación técnica suficientes para integrarse activamente a esa cadena de valor regional, generando empleo, inversiones y nuevas oportunidades para los chubutenses", mencionó.

Por otra parte, la titular de CINA sostuvo que "nuestra presencia en Chubut no responde únicamente a una agenda institucional: venimos con la firme convicción de colaborar para que la provincia ocupe el lugar estratégico que le corresponde en la nueva geografía económica de la Argentina, integrando su industria naval, su capacidad metalmecánica, sus puertos, su logística, sus universidades y sus recursos humanos a la transformación energética que hoy redefine el futuro de la Patagonia".

"Estamos convencidos de que el desarrollo regional será más sólido y sostenible si Neuquén aporta el recurso energético, Río Negro la infraestructura de exportación y Chubut consolida su potencial industrial, tecnológico y logístico como un socio estratégico de ese proceso", aseguró Martínez.

Desembarco en el territorio y agenda de trabajo

En este contexto, desde la entidad naval confirmaron el arribo de una delegación oficial a suelo chubutense a partir del próximo jueves 6 de agosto, con el objetivo central de desplegar una intensa agenda institucional y técnica.

En tal sentido, el jueves 7 de agosto, a las 10 horas, las autoridades de la CINA —junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino— visitarán la Escuela de Educación Secundaria Técnica Profesional N.º 748. Allí harán entrega de un presente institucional a alumnos y docentes que diseñaron e instalaron un sistema híbrido fotovoltaico y eólico para abastecer al colegio, un proyecto calificado por la Cámara como "ejemplo de la vinculación entre la educación técnica y las exigencias de la nueva matriz energética".

Ese mismo día, a las 16 horas, Martínez disertará en el Panel 3 de las Jornadas Patagonia Energética, organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Chubut, donde expondrá sobre el rol de la industria naval, los puertos y la logística como infraestructura crítica para el desarrollo regional.

Por otra parte, el sábado por la mañana, la agenda prevé un recorrido por los astilleros situados en la capital provincial, a fin de evaluar su capacidad instalada, dialogar con los sectores productivos locales y generar sinergias que integren la mano de obra chubutense a los grandes proyectos regionales.

El "Triángulo Energético" de la Patagonia

Uno de los puntos conceptuales más significativos del documento presentado ante la gobernación radica en la visión geopolítica y económica de la CINA para el sur argentino. Desde la entidad subrayaron que Chubut no puede quedar al margen de las transformaciones que hoy lideran Neuquén (con el no convencional de Vaca Muerta) y Río Negro (con los proyectos de licuación y exportación en Punta Colorada y los puertos del San Antonio).