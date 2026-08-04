Protección del elefante marino del sur en Chubut: implementan la nueva ley

El Gobierno del Chubut, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, a través de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, inició el proceso de elaboración del Plan de Manejo del Elefante Marino del Sur, establecido por la Ley Provincial XI N° 92.

El trabajo cuenta con el acompañamiento técnico de WCS Argentina, en el marco del Programa Mar Patagónico Resiliente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, e incorpora la participación de la comunidad y de diversos sectores vinculados al uso de la costa.

La iniciativa surge tras la grave epidemia de influenza aviar de alta patogenicidad ocurrida en 2023, que provocó una elevada mortalidad en la población de elefantes marinos del sur (Mirounga leonina), afectando especialmente a las crías nacidas en dicho año así como a un número indeterminado de hembras y machos adultos. Luego de este impacto, los elefantes marinos del sur han sido recategorizados como vulnerables a nivel global. Esta situación impulsó la sanción de la Ley XI N° 92 en 2025, orientada a garantizar la protección y recuperación de la especie en el territorio provincial por fuera de las áreas protegidas.

Chubut alberga la única colonia reproductiva continental de elefantes marinos del sur, distribuida a lo largo de aproximadamente 300 kilómetros de costa. La especie permanece más del 90 % de su vida en el mar y regresa cada primavera y verano para reproducirse y realizar la muda de piel, etapas críticas durante las cuales requiere ambientes tranquilos y protegidos. Si bien gran parte de la población se concentra en el frente atlántico de Península Valdés, también ocupa sectores sin protección, como Punta Ninfas-Bajo de los Huesos e Isla Escondida, donde el nuevo plan establecerá pautas específicas de conservación.

El Plan de Manejo contemplará lineamientos basados en evidencia científica y estrategias de conservación a corto, mediano y largo plazo, junto con acciones de educación, concientización y difusión sobre la importancia ecológica de esta especie emblemática del Mar Argentino.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración comenzó durante julio de 2026 con reuniones informativas dirigidas al sector turístico —incluyendo guías, agencias, y entes mixtos de turismo de Puerto Madryn, Trelew y Rawson—, clubes de pesca, propietarios de establecimientos y otros actores de la sociedad civil continuando durante agosto con talleres multisectoriales.

Se prevé finalizar el trabajo técnico y participativo en diciembre, integrando aportes de la comunidad costera, investigadores, operadores turísticos, pescadores deportivos y otros actores vinculados al territorio.

Como parte de la implementación de la ley, la Provincia firmó un convenio de cooperación con WCS Argentina para brindar asistencia técnica y científica durante el desarrollo del Plan de Manejo. Esta organización integra el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de más de 30 organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil que promueve la conservación de los ecosistemas marinos mediante la articulación entre ciencia, gestión pública y participación social.

A través del Programa Mar Patagónico Resiliente, el Foro trabaja para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costero-marinos y favorecer la recuperación de especies clave como el elefante marino del sur.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut busca consolidar una política pública de largo plazo para la conservación del elefante marino del sur, fortaleciendo la protección de una de las especies más representativas del Mar Argentino y promoviendo una convivencia responsable entre la fauna silvestre y las actividades que se desarrollan en la costa provincial.