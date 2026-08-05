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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

"La Uni te da la bienvenida": la UNPSJB invita a conocer su oferta académica

La Expo 2026 se realizará el 23 de septiembre en la sede Esquel y reunirá a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad y la región con propuestas informativas y recreativas.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Esquel, realizará una nueva edición de la Expo 2026 "La Uni te da la bienvenida", una propuesta destinada principalmente a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de Esquel y la región.

 

La actividad se desarrollará el miércoles 23 de septiembre en el campus "Ingeniero Aldo López Guidi", ubicado sobre la Ruta Nacional 259 Km 16,41, y tendrá como objetivo que los futuros ingresantes puedan conocer la universidad, su oferta académica, los servicios disponibles y las oportunidades que acompañan la vida universitaria.

 

 

Una jornada para conocer carreras y servicios

 

Durante la Expo habrá charlas de las distintas facultades y áreas de la universidad, experiencias interactivas, visitas guiadas, actividades deportivas y diferentes propuestas pensadas para acercar a los estudiantes al ámbito universitario.

 

Además, los asistentes podrán recorrer stands informativos donde encontrarán detalles sobre las carreras disponibles, los cursos introductorios, el Programa de Becas y otros servicios destinados a quienes comienzan su trayectoria en la educación superior.

 

 

Participación de escuelas

 

Las instituciones educativas que deseen participar deberán completar un formulario de inscripción indicando el turno en el que asistirán.

 

La jornada contará con dos horarios: el turno mañana será de 9:00 a 13:00 horas, mientras que el turno tarde se desarrollará de 13:30 a 17:00 horas.

 

La actividad es organizada por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Orientación Educativa (DOE), junto al Área Académica y de Vinculación Institucional de la Delegación Zonal Esquel.

 

Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2945-554592 o escribir al correo . Las escuelas podrán realizar la inscripción mediante el formulario habilitado por la institución.

 

 

 

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