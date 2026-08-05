"La plata no alcanza": preocupación en el comercio por la baja del consumo y los puestos de trabajo

Los últimos meses fueron complejos para el sector comercial de Esquel, con despidos, cierres de negocios y dificultades para sostener los puestos de trabajo, según analizó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Ángel Álvarez.

El dirigente señaló que la situación local no está alejada de lo que ocurre en otros puntos del país, aunque algunas consecuencias económicas pueden tardar más en llegar a la región. "Nada alejado de la realidad que está viviendo el resto del país. Tal vez algunas cuestiones tardan un poco más en llegar a Esquel, pero finalmente llegan y tienen sus consecuencias", expresó.

Un escenario difícil para comerciantes y empleados

Álvarez explicó que en los últimos meses se generaron pocos nuevos puestos de trabajo y que esas incorporaciones no alcanzan a compensar los empleos que se perdieron.

Como ejemplo, mencionó la apertura de un comercio en la zona de avenida 25 de Mayo, donde inicialmente se incorporaron diez trabajadores, aunque actualmente permanecen siete empleados debido a distintas situaciones que atravesó la empresa.

"El comerciante y el empleado se han tenido que adaptar", afirmó el secretario general, y explicó que quienes llevan muchos años en la actividad suelen aplicar distintas estrategias para atravesar los períodos de crisis, reduciendo gastos y ajustando estructuras.

La caída del consumo y el impacto en el comercio

El dirigente mercantil sostuvo que una de las principales dificultades actuales es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que repercute directamente en las ventas.

"El dinero no le alcanza a la gente, a todos, el que más que menos, como le solía alcanzar", señaló Álvarez, quien agregó que hoy muchas familias necesitan más ingresos para cubrir gastos básicos.

En ese sentido, explicó que los salarios aumentan a partir de negociaciones con límites establecidos, mientras que servicios, alquileres y otros costos continúan creciendo, generando una diferencia cada vez mayor entre los ingresos y los gastos cotidianos.

"Antes era el sueldo de una casa, era el sueldo de uno que se iba en alquiler y en otros gastos como servicios y cosas por el estilo. Hoy se necesitan dos sueldos y no sé si no se necesitan tres sueldos para poder estar cubiertos como estaban antes", manifestó.

Una actividad marcada por años de crisis

Álvarez recordó que la actividad comercial de Esquel atravesó distintas etapas económicas a lo largo de las últimas décadas y que comerciantes y trabajadores debieron adaptarse de manera permanente.

"Son 50 años donde permanentemente el comerciante, el empleado, está peleando contra una crisis, adaptándose y buscando la manera de que la crisis no se le lleve puesta", expresó.

De cara a los próximos meses, consideró que el panorama seguirá siendo complejo y remarcó la importancia de acompañar las situaciones laborales para que cualquier modificación dentro de los comercios se realice respetando el marco legal vigente.

MA