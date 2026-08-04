TodosPorLeo: organizan una gran peña solidaria para ayudar a una familia de Esquel

La comunidad de Esquel tendrá una nueva oportunidad para acompañar a Leo y a su familia a través de una peña solidaria que reunirá a artistas locales en una noche de música, danza y folclore. El evento se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, desde las 20:30, en el Auditorio Municipal.

La iniciativa forma parte de las distintas acciones que impulsa la familia para reunir fondos que permitan afrontar los gastos de la derivación de Leo, el integrante más pequeño de la familia, quien comenzará un tratamiento el 14 de agosto en el Instituto de Oncología Dr. Ángel Roffo, en Buenos Aires.

"Como algunas personas saben, estamos llevando a cabo diferentes formas de recaudar fondos para solventar gastos en cuanto a la derivación de mi hermanito, Leo, que tiene que ser tratado a partir del 14 de agosto en el Instituto de Oncología Dr. Ángel Roffo", expresaron desde la familia a través de las redes sociales.

Además, destacaron el acompañamiento recibido por parte de la comunidad y de quienes hicieron posible la organización del evento. "Esta vez estamos recibiendo la ayuda de personas maravillosas que organizaron una gran peña a beneficio, con la presentación de artistas increíbles para ir a disfrutar el viernes", señalaron.

Sobre el escenario se presentarán La Vida es Bella, Flor Retamoza y Rubén Pasalacua (Danza Pura), Kimun, Tres Voces para el Folklore, Luci Guillard, Ariel Manquipán, Romina Terrazas y Luis Carrizo, y Los Quintana.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 abrazos y pueden solicitarse a los teléfonos 2945-907474 y 2945-611131, o por mensaje privado a través de la campaña solidaria.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la peña y colaborar con la difusión de la iniciativa para acompañar a Leo y a su familia en este momento.

MA