Soberanía, historia y el valor de las Mujeres de Malvinas: Esquel presente en el 4° Encuentro Federal

Mujeres familiares de veteranos y caídos de Malvinas de todo el país se encontrarán en Jujuy para el 4° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas.

Las esquelenses Romina Villaverde y Nancy Márquez estarán presentes el 21, 22 y 23 de agosto junto a "mujeres de todo el país, veteranas de Malvinas y familiares, tanto de veteranos de Malvinas como de nuestros héroes caídos", contó Romina, hija del veterano Rodolfo Ernesto Villaverde.

El encuentro busca visibilizar la voz de las mujeres dentro de la causa. "Estamos muy emocionadas con todo este movimiento que hay, que ahora se escuchan nuestras voces, las voces de las mujeres, de nuestros papás, de las hermanas, de las hijas, de las veteranas de Malvinas. La suma de las mujeres. Nunca nos sumaron, las mujeres nos fuimos agregando solas a esto de malvinizar", expresó.

Nancy Márquez, hermana del soldado Simón Antieco caído en Malvinas el 9 de mayo de 1982, también participará. "El pertenece al Regimiento 8 de Infantería de Comodoro Rivadavia, y él junto a otros dos compañeros muere en la trágica noche, la madrugada del 9 de mayo de 1982".

Márquez destacó el rol de las mujeres que estuvieron en las islas: "Siento un profundo orgullo y una emoción terrible haber conocido a las mujeres que estuvieron en Malvinas, que asistieron, que fueron en carácter de enfermeras". "Las mujeres generalmente maternizamos las causas, y las llevamos muy nuestras, somos muy emocionales. Y eso ha hecho que crezca, que se haya formado este movimiento, y que se haga en todos y cada uno de los rincones del país. Porque nuestra patria es muy grande, es desde ahí, desde que empieza Jujuy hasta la Antártida", agregó.

Un recorrido federal



El encuentro es parte de una agenda que recorre el país. "El primero fue en Neuquén, el segundo el año pasado en agosto en Gualeguaychú, acá en diciembre pasado fue en Esquel. Ahora el cuarto es en Jujuy, el quinto va a ser en San Luis en noviembre, y ya el año que viene va a ser en Buenos Aires", detalló Villaverde.

Para las participantes, estos espacios son de formación y unión. "Es un encuentro muy enriquecedor, porque no solamente estamos los familiares de los caídos, los familiares de los veteranos, sino que nos vamos sumando cada vez más. Se va sumando chicos, adolescentes, estudiantes con interés de aprender la historia verdadera, muchos profesionales, antropólogos, historiadores, mucha docencia".

"Cuando nos vemos, pasa que no nos conocemos, pero como que nuestras almas están conectadas. Es como un familiar nuestro", sostuvo Villaverde.

Apoyo local y malvinización



Ambas remarcaron el acompañamiento de Esquel. "El apoyo que tenemos desde la municipalidad, ahora el apoyo que tenemos de Sergio Ongarato para poder viajar, del Centro de Veteranos que siempre está apoyándonos. Esto es día a día, los 365 días del año, tenemos que tener esa llama prendida y que esto siga trascendiendo generación tras generación. Que los que vamos a seguir con esta llamita vamos a ser nosotros, nosotras, la familia en general".

Sobre la soberanía, Villaverde recordó: "Malvinas es Argentina, es parte nuestra. No es una frase, son Argentina, y eso queremos dejar bien en claro. Y que toda la juventud y nuestro futuro estudien. El estudio es importante, y que las Malvinas son argentinas".

SL