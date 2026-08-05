¿Vuelve la nieve a la ciudad?

Protección Civil advirtió la llegada de una nueva alerta amarilla por nevadas.

Dicha advertencia señala la llegada de un nuevo temporal el jueves 6 de agosto en horas de la noche.

El área cordillerana y pre cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 40 cm pudiendo ser superados en forma puntual.

Los mayores acumulados se esperan sobre zonas cordilleranas.

"No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia", concluyeron desde el comunicado.

SL