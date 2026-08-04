El intendente Luka Jones se suma a Despierta Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió este martes en la Casa de Gobierno al intendente de 28 de Julio, Luka Jones, quien formalizó su incorporación al frente Despierta Chubut a través del partido Primero Chubut, conducido por Gustavo y Ricardo Sastre.

Durante el encuentro, ambos abordaron cuestiones vinculadas al desarrollo de la localidad valletana y repasaron el avance de distintas obras impulsadas por el Gobierno Provincial, entre ellas la puesta en valor del Matadero Municipal, proyectos de infraestructura educativa y acciones para dar respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

La relación entre ambos dirigentes se consolidó a partir del trabajo conjunto desarrollado desde el inicio de la gestión. Si bien provienen de espacios políticos distintos, encontraron una agenda común basada en la defensa de los intereses de Chubut y el compromiso de acompañar el crecimiento de las localidades del Valle Inferior del Río Chubut. En ese marco, Jones, el jefe comunal más joven del país, se consolidó como uno de los principales aliados del oficialismo provincial en la región.

Puntos en común

Al referirse a la incorporación del intendente al frente Despierta Chubut, Torres sostuvo que “podemos converger en un punto en común, que es la defensa de los intereses de los chubutenses, porque este momento del país y de la provincia nos necesita a todos juntos, poniendo a Chubut por encima de cualquier cuestión partidaria”.

Asimismo, el mandatario provincial destacó que Jones es “uno de los intendentes con mayor proyección de la provincia, que ha demostrado capacidad de gestión y un fuerte compromiso con su comunidad”.

En ese sentido, celebró que el jefe comunal se incorpore al frente y aseguró que “celebro que haya una nueva generación de dirigentes justicialistas, como Luka Jones, que entienden que este es el momento de construir acuerdos y dar esas peleas juntos. Porque cuando ponemos a Chubut por encima de cualquier bandería política, no hay diferencias que nos separen”.

Finalmente, Torres ratificó el acompañamiento del Gobierno Provincial para continuar impulsando el desarrollo de 28 de Julio y afirmó que “vamos a seguir trabajando juntos para que la localidad tenga las obras y las oportunidades que sus vecinos merecen, porque cuando ponemos a Chubut por encima de cualquier diferencia política, los que ganan son todos los chubutenses”.