Este jueves habrá un corte de energía programado en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre informó que durante este jueves 6 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Esquel.

La interrupción del servicio tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:00 horas y se llevará adelante para realizar tareas de mantenimiento y podas preventivas en líneas de media tensión.

Según detallaron desde la entidad, los trabajos alcanzarán distintos sectores de la ciudad, por lo que solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido.

Los sectores afectados serán:

Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Aeropuerto Esquel.

Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Puesto Roberts.

Ruta Nacional 259 desde calle Magallanes hasta el cruce con Ruta Nacional 40.

Zona Valle Chico.

Zona Portada Norte de Esquel.

Desde la Cooperativa indicaron que las tareas forman parte de los trabajos preventivos habituales para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio eléctrico.