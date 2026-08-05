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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Este jueves habrá un corte de energía programado en Esquel

La interrupción del servicio se realizará entre las 10:30 y las 13 horas por trabajos de mantenimiento en líneas eléctricas. La Cooperativa 16 de Octubre dio a conocer los sectores alcanzados.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que durante este jueves 6 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Esquel.

 

La interrupción del servicio tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:00 horas y se llevará adelante para realizar tareas de mantenimiento y podas preventivas en líneas de media tensión.

 

Según detallaron desde la entidad, los trabajos alcanzarán distintos sectores de la ciudad, por lo que solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido.

 

Los sectores afectados serán:

 

  • Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Aeropuerto Esquel.
  • Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Puesto Roberts.
  • Ruta Nacional 259 desde calle Magallanes hasta el cruce con Ruta Nacional 40.
  • Zona Valle Chico.
  • Zona Portada Norte de Esquel.

Desde la Cooperativa indicaron que las tareas forman parte de los trabajos preventivos habituales para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio eléctrico.

 

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