Este jueves habrá un corte de energía programado en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre informó que durante este jueves 6 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Esquel.
La interrupción del servicio tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:00 horas y se llevará adelante para realizar tareas de mantenimiento y podas preventivas en líneas de media tensión.
Según detallaron desde la entidad, los trabajos alcanzarán distintos sectores de la ciudad, por lo que solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido.
Los sectores afectados serán:
- Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Aeropuerto Esquel.
- Desde Cruce Ruta Nacional 40 hasta Puesto Roberts.
- Ruta Nacional 259 desde calle Magallanes hasta el cruce con Ruta Nacional 40.
- Zona Valle Chico.
- Zona Portada Norte de Esquel.
Desde la Cooperativa indicaron que las tareas forman parte de los trabajos preventivos habituales para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio eléctrico.