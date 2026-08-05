Miguel Álvarez pidió fortalecer el turismo y la construcción para generar empleo en la Patagonia

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Álvarez, analizó la situación económica y laboral de la Patagonia y remarcó la importancia de generar nuevas herramientas que permitan impulsar el empleo en la región.

En ese sentido, señaló que actividades como el turismo y la construcción tienen un rol clave para mover la economía local. “Una buena temporada de invierno que el tiempo acompañe, habiendo fondos y habiendo obras públicas o no, hay otro sector que mueve toda la economía de aquel que es la gente de la construcción”, expresó.

Álvarez sostuvo que una buena temporada turística tiene un impacto directo en la generación de trabajo y planteó que la región necesita seguir mejorando sus condiciones para atraer visitantes y desarrollar nuevas oportunidades.

“Buenas temporadas de turismo, bueno, generan trabajo”, afirmó el dirigente, quien destacó la necesidad de avanzar en mejoras vinculadas a caminos, conexiones aéreas y terrestres, además de sumar servicios que acompañen el crecimiento de la zona.

Los desafíos de vivir y trabajar en la Patagonia

Durante la entrevista, Álvarez también se refirió a las dificultades que atraviesan muchas familias y jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

“Vivir en la Patagonia es una decisión de muchos y es difícil”, sostuvo, y agregó que históricamente la región no contó con una enorme oferta de empleo, aunque actualmente la situación se vuelve más compleja por el contexto económico.

El dirigente mercantil explicó que muchos jóvenes terminan la escuela secundaria y deben salir a buscar trabajo, mientras que en numerosos hogares los ingresos ya no alcanzan para cubrir las necesidades habituales.

Además, remarcó que una mala temporada turística puede tener consecuencias en distintos sectores vinculados a la actividad económica regional.

La necesidad de nuevas oportunidades

Álvarez planteó que la Patagonia necesita fortalecer sus servicios y generar condiciones que permitan mayor desarrollo. En ese marco, mencionó la importancia de contar con mejores conexiones, infraestructura y alternativas laborales.

“No es cuestión de llorar, siempre dije que este es un país magnífico”, sostuvo, y afirmó que la región debe adaptarse a los desafíos actuales buscando herramientas que permitan sostener el trabajo y la actividad económica.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio señaló que el contexto actual representa un desafío para trabajadores, comerciantes y distintos sectores productivos, en una provincia donde el empleo depende de múltiples actividades que deben complementarse.

MA