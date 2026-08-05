El Ente Patagónico del Deporte delibera en la Casa del Chubut con el objeto de optimizar las competencias regionales

En la Casa del Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzó este martes la primera Reunión Ordinaria del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), que reúne a los integrantes del Comité Ejecutivo, Comité Técnico Asesor (CTA) y Comité Técnico Asesor (PCD) de las seis provincias de la región, la cual se extenderá hasta este jueves 6 de agosto con el objetivo principal de analizar y definir una reestructuración integral de los Juegos EPADE, Para EPADE y Juegos de Integración Patagónica (JIP).

El propósito es fortalecer el desarrollo del deporte patagónico y optimizar la organización de las competencias regionales.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto al secretario de Deporte de Río Negro y presidente del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), Nahuel Astutti, quienes dieron la bienvenida a las delegaciones y dejaron formalmente inauguradas las mesas de trabajo.

Durante la primera jornada también participaron de la presentación la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; y el titular de la Casa del Chubut en Buenos Aires, Federico Puratich, quienes acompañaron el inicio de las actividades.

*Desafíos*

Las jornadas de trabajo continuarán durante este miércoles con la visita de autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA) y referentes de ODESUR, quienes compartirán una instancia de intercambio sobre el desarrollo del deporte regional y los desafíos de los Juegos de Integración Patagónica.

La reunión del Ente Patagónico del Deporte concluirá este jueves 6 de agosto al mediodía, con la definición de los principales lineamientos que marcarán el futuro de las competencias deportivas patagónicas y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las seis provincias de la región.

*Delegaciones presentes*

Por la provincia del Chubut participan Milton Reyes por el Comité Ejecutivo y presidente de Chubut Deportes; Darío Figueroa (Comité Técnico Asesor); Silvana Caraballo (Comité Técnico PCD); Ariana Romanelli (subgerente de Deporte Adaptado); y Agustín Landau (gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes).

Por Río Negro asisten Nahuel Astutti (presidente EPADE); Simón Miravete (Comité Ejecutivo); Aníbal Francischelli (Comité Técnico Asesor); y Claudio Barra (Comité Técnico PCD).

En tanto que por La Pampa están presentes Ceferino Almudévar (Comité Ejecutivo); Marcelo Paloma (Comité Técnico Asesor); y Sergio Manazzi (Comité Técnico PCD).

Por su parte, la delegación de Neuquén está conformada por Ignacio Russo (Comité Ejecutivo); Vanesa Boladeres (Comité Técnico Asesor); y Roberto Rosas (Comité Técnico PCD).

A su vez por la provincia de Tierra del Fuego están presentes Mariano Vallaro (Comité Ejecutivo); Érica Briceño (Comité técnico asesor); y Emmanuel Larocca (Comité Técnico Asesor PCD).

Finalmente por Santa Cruz participa Gabriel Murúa (Comité Ejecutivo).