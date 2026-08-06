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RED43 sociedad Trevelin y sus parajes
06 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin refuerza la asistencia a productores y ya alcanzó a 150 familias rurales

La asistencia alcanzó a unas 150 familias de distintos parajes y continuará hasta completar la entrega prevista antes del fin de semana.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes continúa con el operativo de asistencia destinado a pequeños productores rurales, mediante la entrega de forraje para la alimentación de sus animales durante el invierno. La iniciativa ya benefició a unas 150 familias y se encuentra en la etapa final del recorrido por los distintos parajes.

 

En total, se distribuyeron alrededor de 750 fardos de pasturas. De ese número, 200 fueron aportados por el Gobierno de Chubut como parte de una asistencia de emergencia, mientras que el resto corresponde a una reserva gestionada previamente por el Ejecutivo municipal para afrontar este tipo de situaciones.

 

 

 

 

Una ayuda frente a un invierno complejo

 

 

El secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, explicó que el operativo busca acompañar a los productores en un contexto especialmente difícil para el sector.

 

"En estos momentos en que se junta la poca oferta de pasto, la sequía y las intensas nevadas y posteriores heladas, llegar con esta ayuda a nuestros productores era necesario", señaló.

 

Por su parte, el coordinador de Parajes, Belarmino Álvarez, indicó que la asistencia está próxima a completarse.

 

"Nos están faltando los últimos 10 vecinos para llegar con la asistencia, algo que cumpliremos antes del fin de semana", afirmó.

 

 

 

 

Un operativo con apoyo municipal

 

 

La logística de distribución estuvo a cargo del personal de la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, encabezada por Rubén Zapata.

 

Para llevar adelante el operativo se dispusieron camiones, vehículos y personal municipal, con el objetivo de garantizar que el forraje llegara a los productores de los distintos parajes, en una época del año en la que las condiciones climáticas dificultan tanto el acceso como la disponibilidad de alimento para el ganado.

 

 

MA

 

 

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