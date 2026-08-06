Aprovechó una salida transitoria para robar: volvió preso y con condena extra

La Fiscalía investigó y alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, por el que Milton Fernando Moraga reconoció haber cometido nuevos delitos durante las salidas transitorias. Esos delitos consistieron en lesionar a un policía, robar una bicicleta y finalmente sustraer elementos de un patio.

Lo que sustrajo en este último robo lo cargó en una mochila y regresó a la comisaría con los elementos robados y en estado de ebriedad. Como parte del juicio abreviado, fue declarado reincidente, condenado a prisión de cumplimiento efectivo y no podrá acceder a las salidas transitorias ni la libertad condicional.

Los delitos por los que ahora fue condenado, los cometió en salidas transitorias cuando cumplía una condena de ocho meses de prisión efectiva. Esto llevó a la funcionaria de fiscalía que dirigió la investigación, Mónica Caveri, a requerir una pena superior al mínimo legal.

La acusación se estructuró sobre tres eventos. El primero fue calificado como lesiones leves agravadas por ser la víctima un policía. El incidente ocurrido en Esquel durante la jornada de Año Nuevo. Moraga agredió físicamente a un policía propinándole un cabezazo.

El 16 de mayo forzó el candado y sustrajo una bicicleta que estaba sujeta a un bicicletero y al día siguiente, ingresó al patio de una vivienda, sustraje elementos, los guardó en una mochila y regresó a la dependencia policial en estado de ebriedad, lesionado y con los objetos que no eran suyos. Esos elementos fueron posteriormente devueltos a su propietaria, al igual que la bicicleta.

Este jueves, el acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez. Moraga fue declarado penalmente responsable de Lesiones leves agravadas (por ser cometidas contra un funcionario policial) en concurso real con robo (dos hechos).

La condena fue a 9 meses de prisión de efectivo cumplimiento con declaración de reincidencia, lo que impacta directamente en la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios carcelarios (no tendrá salidas transitorias, ni libertad condicional). También se le impusieron las costas del proceso.