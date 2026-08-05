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RED43 sociedad EsquelMundial de Aguas Frías
05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El esquelense Axel Alarcón se consagró subcampeón mundial en los 200 metros libres

El nadador esquelense consiguió la medalla de plata en los 200 metros libres durante el Mundial de Natación de Aguas Frías disputado en El Calafate, donde compiten atletas de distintos países.
Por Redacción Red43

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El nadador oriundo de Esquel, Axel Alarcón, alcanzó el segundo lugar en los 200 metros libres categoría 20 a 24 años y se quedó con la medalla de plata en el Mundial de Natación de Aguas Frías que se desarrolla en El Calafate.

 

La competencia, que tiene como marco el imponente entorno del Glaciar Perito Moreno, reúne a nadadores de distintos puntos del mundo que afrontan uno de los mayores desafíos de la disciplina: competir en aguas con temperaturas extremas.

 

 

 

Para Alarcón, el resultado representa un nuevo reconocimiento dentro de una modalidad que requiere una preparación específica, combinando resistencia física, adaptación al frío y fortaleza mental.

 

Además, su participación tuvo un valor especial ya que fue el único paratleta presente en esta prueba convencional, compitiendo junto al resto de los nadadores sin una categoría diferenciada.

 

Con este subcampeonato mundial, el deportista esquelense suma otro logro internacional y vuelve a posicionar a la ciudad dentro del mapa de la natación de aguas frías.

 

 

 

R.G

 

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