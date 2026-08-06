Desfile, música y $5 millones en premios: Así será el gran festejo aniversario de El Hoyo

La localidad de El Hoyo celebrará su 73 aniversario el próximo sábado 5 de septiembre con una variada agenda de actividades. Los festejos incluirán el tradicional desfile cívico-militar, propuestas culturales, concursos, música en vivo y una importante entrega de premios que supera los $5 millones.

La jornada comenzará a las 10:30 horas con el desfile sobre la avenida San Martín, donde participarán instituciones y agrupaciones junto a la banda militar. Luego, desde las 12 horas, el acto oficial y las actividades centrales se trasladarán al predio polideportivo.

Desfile, destrezas y espectáculos durante todo el día

Entre las propuestas previstas para el aniversario de El Hoyo se encuentran las destrezas criollas, concursos de hacheros y motosierristas, el tradicional palo enjabonado y la presentación oficial del Ballet Folclórico Municipal.

También habrá una exposición de motoqueros a cargo de “Ruteros del Noroeste” y música en vivo con la presentación de la banda Cumbia 42.

El cierre de la jornada tendrá como protagonista el corte de la torta de cumpleaños.

Premios millonarios en la competencia gastronómica y el bingo familiar

Uno de los atractivos del aniversario será la competencia gastronómica, que repartirá $1.500.000 en premios para las categorías dulce y salado. Quienes quieran participar pueden inscribirse en la Oficina de Producción de El Hoyo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, hasta el 21 de agosto.

Además, el bingo familiar ofrecerá un pozo acumulado de $3.500.000, con cartones a un valor de $10.000.

Los premios estarán distribuidos de la siguiente manera:

Primera línea: $500.000

Segunda línea: $1.000.000

Bingo: $2.000.000

Los cartones pueden adquirirse en la mesa de entradas de la Municipalidad de El Hoyo, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, o en la Oficina de Turismo, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 18 horas.

Qué hacer en El Hoyo más allá del aniversario

Conocida como la Capital Nacional de la Fruta Fina, El Hoyo ofrece durante todo el año distintas alternativas vinculadas al turismo, la naturaleza y la gastronomía.

La localidad cuenta con chacras productivas donde se cultivan frutos como frambuesas, frutillas, cerezas, grosellas, cassis y corintos, además de propuestas de dulcerías, cervecerías, bodegas y emprendimientos regionales.

Entre sus atractivos naturales se encuentra la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca, un sendero de 850 metros que bordea el arroyo y permite disfrutar de vistas panorámicas del valle.

Un lugar de infaltable visita en una visita a la localidad es Puerto Patriada, sobre el Lago Epuyén, y El Desemboque, en la costa del Lago Puelo, dos espacios elegidos que ofrecen actividades como kayak, pesca deportiva, senderismo y turismo activo.

Celebrar la identidad de El Hoyo

El Hoyo se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, en el noroeste de Chubut, dentro del Corredor de los Andes. Su ubicación y sus atractivos naturales la convierten en uno de los destinos más visitados de la Comarca Andina.

En caso de lluvia, los festejos por el 73 aniversario se trasladarán a la Escuela 734. Las instituciones y agrupaciones que quieran participar del desfile podrán inscribirse comunicándose al teléfono de atención a la comunidad 2944 705538.

O.P.