Esquel presentó el proyecto del nuevo gimnasio municipal en Chanico Navarro

El intendente Matías Taccetta anunció que se presentó el proyecto oficial para la construcción del segundo gimnasio municipal de la ciudad, una obra que se ejecutará en el barrio Chanico Navarro y que demandará un plazo estimado de nueve meses.

El proyecto forma parte del Plan de Obras "Gobernador Galina" y que fue acordado entre la Municipalidad de Esquel y el Gobierno del Chubut. El convenio firmado con la Provincia será tratado este viernes en el Honorable Concejo Deliberante y, una vez aprobado, permitirá iniciar el proceso administrativo para la compra de materiales y las contrataciones necesarias.

Durante la presentación, Taccetta destacó la importancia de concluir una obra que permanecía inconclusa desde 2016.

“La intención de nuestra gestión es culminar aquellas obras que en algún momento se soñaron, se pensaron, se les destinaron fondos y habían quedado inconclusas”, expresó.

El intendente señaló que el crecimiento sostenido de Esquel y la incorporación de nuevas disciplinas deportivas hacen indispensable ampliar la infraestructura disponible para clubes, escuelas deportivas municipales y deportistas federados.

El proyecto contempla la finalización integral del edificio, con cubierta, cerramientos, sistema de calefacción, iluminación, vestuarios, oficinas para la subecretaría de Deportes, tribunas y un piso deportivo reglamentario.

Además, explicó que la obra utilizará un sistema de arquitectura SIP, integrado por paneles con aislamiento de poliuretano que optimizan el rendimiento térmico y acústico, además de reducir los tiempos de ejecución.

“Es una obra ambiciosa. La estructura existente está en buenas condiciones y fue evaluada por profesionales”, afirmó Taccetta.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó la necesidad de ampliar la infraestructura deportiva de la ciudad ante el crecimiento constante de la actividad física.

“Tener dos gimnasios municipales con medidas reglamentarias nos permitirá postularnos para más eventos nacionales”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que Esquel será sede en 2027 del Campeonato Argentino de Patín Artístico, que convocará a más de 1.600 deportistas, y señaló que el nuevo gimnasio facilitará la organización de competencias de patín, hándball, hockey y otras disciplinas.

Asimismo, resaltó que el nuevo gimnasio complementará al Natatorio Municipal N.º 2, ubicado a pocos metros del predio.

“Entre el Chanico Navarro y el Badén se va a generar un polideportivo increíble para toda la ciudad”, indicó.

R.G