Detuvieron a un empleado de un Concejo Deliberante tras un presunto intento de robo

Un empleado del Concejo Deliberante de Trelew fue detenido tras un presunto intento de robo en una vivienda

El hombre, que se desempeña en planta permanente del cuerpo legislativo desde 2006, fue aprehendido durante un procedimiento policial luego de ingresar junto a otras personas a una vivienda de la ciudad. Desde el Concejo confirmaron que iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes mientras continúa la investigación judicial.

La presidenta del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Solís, confirmó que el detenido es un trabajador del organismo que actualmente se encuentra bajo licencia anual. Según detalló, el empleado pertenece a la planta permanente desde el año 2006 y cumple funciones en el área de recepción de la Secretaría Administrativa.

El caso tomó conocimiento público luego de un procedimiento realizado por personal policial en una vivienda de Trelew. Tras confirmarse la identidad del detenido, desde el cuerpo legislativo indicaron que se aguardará la información oficial de la Justicia para determinar los pasos administrativos a seguir.

El procedimiento policial

El hecho ocurrió durante la mañana del martes, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta de Trelew acudieron a una vivienda ubicada sobre calle Maipú tras un aviso del Comando Radioeléctrico por un presunto ingreso con fines de robo.

Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron con autorización de la propietaria y observaron a dos personas que escapaban por los techos en dirección a calle Paraná. Durante la persecución, uno de los sospechosos fue detenido cuando intentaba retirarse a bordo de un vehículo Citroën C4.

Dentro del domicilio se constató el faltante de un teléfono celular y un juego de llaves, además de otros elementos que se encontraban preparados dentro de bolsas de consorcio y que presuntamente iban a ser sustraídos.

El Concejo iniciará actuaciones administrativas

Desde el Concejo Deliberante confirmaron que se abrirán las actuaciones internas correspondientes y que se esperará la información que surja del Ministerio Público Fiscal para avanzar dentro del ámbito administrativo.

Además, desde la institución remarcaron que se trata de una situación puntual que no representa el trabajo del conjunto de los empleados del organismo y que la investigación deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, continúa la causa judicial para establecer la participación del detenido en el hecho ocurrido en la vivienda de Trelew. También trascendieron versiones sobre posibles antecedentes, aunque desde el Concejo indicaron que no cuentan con información oficial al respecto.

Fuentes: ADNSur y Diario Jornada.

MA