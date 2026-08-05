Rigatuso explicó el conflicto con PAMI: “El problema no es la digitalización, el problema es que no pagan”

En medio del conflicto por la suspensión de prestaciones médicas para afiliados de PAMI en Esquel, el doctor Rodolfo Rigatuso brindó explicaciones ante jubilados y representantes de organizaciones de adultos mayores que se acercaron al Círculo Médico del Oeste del Chubut.

Durante el encuentro, el profesional señaló que la situación no responde a una falta de voluntad de los médicos para continuar atendiendo a afiliados de PAMI, sino a un problema vinculado al financiamiento y al atraso en los pagos de la obra social.

“El problema con PAMI, y no solamente estamos teniendo problemas con PAMI, con muchas obras sociales, se está generando por el financiamiento”, expresó Rigatuso, quien remarcó que históricamente los profesionales buscaron sostener el vínculo con la obra social.

Según explicó, uno de los principales reclamos está relacionado con las demoras en los pagos y con descuentos aplicados sobre las prestaciones. “Cuando se empezó a reclamar en mayo, reclamamos el pago de noviembre”, indicó.

Además, sostuvo que cuando comenzaron a llegar los pagos correspondientes, se registraron descuentos que no contaban con una explicación. “Vino con un montón de descuentos sin justificación, 20% de descuentos sin justificación. Cuando empezaron a actualizar, enviaban débitos y descuentos sin decirnos por qué. Cuando se pidió eso, no tuvimos respuesta”, manifestó.

Durante la charla, Rigatuso también se refirió al proceso de digitalización de las prestaciones y aclaró que esa herramienta no es el motivo del conflicto. “El problema no es la digitalización, el problema es que no pagan”, sostuvo.

Además, señaló: “Siempre PAMI es la obra social que más se espera para que pague”.

El médico también hizo referencia a la situación financiera general de la obra social y afirmó que, según datos que manejan desde el sector, el presupuesto nacional de PAMI habría tenido una reducción cercana al 50%.

Por otra parte, Rigatuso pidió que el reclamo no se centre únicamente en el Círculo Médico del Oeste del Chubut y explicó que la institución representa a los profesionales, aunque no todos los médicos forman parte de ella.

“El problema no es el círculo. Están buscando los culpables en donde no están porque nosotros también queremos trabajar”, expresó.

Finalmente, planteó la necesidad de generar una mesa de diálogo amplia que incluya a todos los sectores involucrados, entre ellos médicos, clínicas y laboratorios, para buscar una solución al conflicto que mantiene suspendidas las prestaciones para afiliados de PAMI en la región.

R.G