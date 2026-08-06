"Alfajorcín": el emprendimiento que busca convertir a Trevelin en un sabor inolvidable

La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, recibió esta semana a Cintia Davies y Jorge Scalice, creadores de "Alfajorcín", un emprendimiento artesanal que busca que sus productos representen la identidad del Pueblo del Molino y se conviertan en un recuerdo para quienes lo visitan.

Durante el encuentro, los emprendedores compartieron el espíritu que impulsa la marca y el objetivo de que cada alfajor transmita mucho más que un sabor.

"Buscamos que cada alfajor refleje la esencia de nuestra comunidad: la calidez de recibir, la alegría de compartir, el valor de los vínculos y la dedicación de hacer las cosas con amor", explicaron. Además, señalaron que su deseo es que "cada persona que pruebe un Alfajorcín conecte con la esencia de nuestro pueblo y se sienta parte de esta historia".

Una propuesta con proyección

El proyecto no se limita a la elaboración de alfajores. Como parte de su crecimiento, Cintia Davies se encuentra capacitándose en la producción de tabletas, bombones y paletas de chocolate, productos que la marca espera incorporar próximamente. También proyectan sumar juegos didácticos para ampliar la propuesta.

Sabores que construyen identidad

Desde la Secretaría de Turismo destacaron el valor que tienen este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad local y enriquecer la experiencia de quienes llegan a Trevelin.

"Hay sabores que en el visitante graban recuerdos. Uno escucha hablar de los alfajores cordobeses, los santafesinos o los de Mar del Plata, como algo que se vincula directamente con esos destinos. Ojalá con Alfajorcín ocurra lo mismo", expresó Figueroa.

La funcionaria también resaltó el compromiso de quienes continúan apostando por desarrollar proyectos en la localidad. "Aun en contextos difíciles, hay emprendedores que apuestan a Trevelin, a nuestra identidad. Celebramos que nuestra gente apuesta a nuevos emprendimientos, con ideas innovadoras, con mucho entusiasmo, amor y autenticidad por lo que hacen", concluyó.