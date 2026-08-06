Alerta por estado de rutas: la RP 71 hacia Lago Rivadavia solo transitable en 4x4

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó este jueves 6 de agosto a las 10:45 hs sobre el estado de la Ruta Provincial N°71.

Según el comunicado oficial, el tramo que va desde Río Arrayanes hacia Lago Rivadavia se encuentra transitable con extrema precaución.

Debido a la presencia de nieve y barro en sectores de la calzada, el tránsito está habilitado únicamente para vehículos 4x4.

Desde el organismo pidieron a los conductores circular con precaución y recomendaron consultar el estado de rutas antes de viajar.

Para emergencias, Protección Ciudadana habilitó la línea gratuita 0800 - 666 - 2447.