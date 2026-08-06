Trevelin busca incorporar un pediatra en medio de la alta demanda por enfermedades respiratorias

El Hospital de Trevelin atraviesa un período de mayor demanda en el área de pediatría debido al incremento de consultas por cuadros respiratorios propios de la época invernal. Ante este escenario, la institución trabaja para incorporar un nuevo profesional luego de la renuncia de una médica pediatra en marzo.

El director del Hospital de Trevelin, Yuri Baranov, explicó que actualmente la principal necesidad del establecimiento está vinculada a reforzar la atención pediátrica, aunque aclaró que los pacientes continúan siendo atendidos mediante el trabajo conjunto del equipo médico.

"Los meses de invierno hay más cuadros respiratorios y por eso la consulta pediátrica. Estamos con un pediatra menos que renunció en marzo a una de las doctoras y estamos en la búsqueda de la incorporación de un nuevo profesional", señaló.

Baranov indicó que médicos generalistas con formación en pediatría también están colaborando para sostener la atención y dar respuesta a la demanda.

"No es que quede gente sin atenderse, pero nuestra mayor necesidad en este momento sí es conseguir un médico", afirmó.

Atención para los parajes cercanos

El Hospital de Trevelin también recibe consultas de vecinos que viven en distintos sectores rurales de la zona. Bajo su órbita funcionan los puestos sanitarios de Lago Rosario y Sierra Colorada, Los Cipreses, Aldea Escolar y Villa del Lago.

En esos lugares se realizan atenciones programadas con médicos que concurren semanalmente. Sin embargo, ante situaciones que requieren una respuesta más rápida, los pacientes deben trasladarse hasta el hospital.

"Si bien hay puestos sanitarios ahí, a los cuales semanalmente va un médico a atender, cuando las consultas son más urgentes, no puede esperar una semana, vienen acá a nuestro hospital", explicó.

Conseguir médicos, un desafío cada vez mayor

El director del hospital señaló que la dificultad para incorporar profesionales no responde a cuestiones administrativas, sino a la falta de médicos disponibles para cubrir cargos.

"El problema no es administrativo, el problema es conseguir los profesionales", sostuvo.

Según explicó, se trata de una situación que afecta a distintos sistemas de salud y que se relaciona con una menor cantidad de médicos en formación en determinadas especialidades.

"El profesional médico bien formado es un recurso cada vez más escaso", afirmó.

Como ejemplo, recordó que años atrás la cantidad de postulantes para las residencias médicas era mucho mayor. "Cuando yo rendí la residencia en Medellín, teníamos acá en la provincia de Chubut 120 postulantes para 16 cargos y ahora cada año ni siquiera se presentan la cantidad de postulantes para cubrir esos 16 cargos", detalló.

La expectativa de sumar una nueva pediatra

Baranov confirmó que el hospital se encuentra trabajando para incorporar una profesional y que existen buenas expectativas para cubrir la vacante.

"Estamos en el proceso de contratar a una médica que estaría ingresando en el mes de octubre, pero hasta que no esté sentada en el escritorio no podemos confirmarlo", aclaró.

De concretarse la incorporación, el hospital sumaría una nueva pediatra para reforzar la atención en una época del año donde las consultas por enfermedades respiratorias aumentan.

MA