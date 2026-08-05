¿Te animás al desafío? Esquel tendrá su primer torneo de rompecabezas por equipos

Esquel se prepara para vivir una propuesta diferente con la realización del primer torneo de rompecabezas de la zona, una iniciativa impulsada por Puzzlera Club que busca reunir a aficionados de los juegos de mesa en una experiencia de competencia y encuentro.

El evento se desarrollará el próximo 15 de agosto a las 19:00 horas en la pizzería Fitzroya y contará con una modalidad por equipos. Así lo explicó Sandra, integrante de Puzzlera Club, quien invitó a la comunidad a participar.

La competencia tendrá un cupo máximo de 10 equipos, conformados por hasta cuatro participantes cada uno. El desafío será completar un mismo rompecabezas para todos los grupos, aunque la imagen final se dará a conocer más adelante para mantener la sorpresa.

"El rompecabezas va a ser el mismo para todos, obviamente. Es un rompecabezas de 500 piezas y que tiene un montón de formas y de colores", detalló Sandra.

Además, explicó que uno de los aspectos importantes para la organización fue contar con mesas adecuadas para la actividad. "Necesitábamos mesas que sean bastante amplias y sobre todo niveladas, para poder armar bien los rompecabezas", señaló.

Cada equipo deberá contar con un capitán y organizar la distribución de roles entre sus integrantes. La inscripción tiene un valor de 30 mil pesos por participante y quienes no tengan un equipo completo también podrán anotarse para ser vinculados con otros jugadores.

"Si no tenés tu equipo completamente conformado, igual te puedas sumar y vamos viendo si se suma otro participante u otros jugadores que podamos juntar para conformar el equipo de 4", explicó.

Sandra contó que la iniciativa surgió a partir de una idea de su compañero de equipo, Francisco, quien conoció experiencias similares que se desarrollan en otros puntos del país: "Esto se está haciendo en otros lados, a distintas escalas en el país. Hay un montón de torneos de rompecabezas, pero nunca se había hecho acá algo así en la zona y por eso quería traerlo como algo innovador".

Desde Puzzlera Club destacan que el objetivo no es solamente competir, sino generar un espacio de encuentro alrededor de los juegos de mesa.

"La idea surge más que nada por el tema de salir un poco de las pantallas, de poder conectar junto con otros en una experiencia", sostuvo Sandra.

En ese sentido, remarcó que la actividad propone trabajar aspectos como la estrategia, la coordinación y la confianza dentro del equipo: "Estás ahí con tu equipo dándolo todo en esos 90 minutos para terminar ese rompecabezas corriendo ahí un poco con el tiempo".

Puzzlera Club es un proyecto que busca formar una comunidad vinculada a los juegos de mesa en la zona. Según Sandra, el torneo de rompecabezas será el primer paso para sumar nuevas propuestas.

"La idea sería en realidad formar una comunidad. Como que nos podamos sumar personas que estén interesadas en todo lo que son los juegos de mesa", afirmó.

Además, adelantó que la intención es continuar con nuevos eventos y actividades relacionadas con esta temática.

"Empezamos con los rompecabezas porque creo que es algo que muchos nos podemos identificar, pero la idea sería poder seguir creciendo, traer otros juegos y proponer otro tipo de eventos", indicó.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse a través de las redes sociales de Puzzlera Club para completar la inscripción y recibir más información sobre el torneo.

R.G