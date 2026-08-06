El Hospital de Trevelin ya entrega turnos por internet, pero detectó un problema inesperado

En una entrevista por videollamada con Red43, el director del Hospital de Trevelin, Yuri Baranov, explicó el funcionamiento de la plataforma DINO, la herramienta digital que permite a los pacientes acceder a turnos médicos de manera virtual, sin necesidad de acercarse al establecimiento para realizar filas.

El sistema comenzó a implementarse hace aproximadamente dos meses y desde julio funciona de manera efectiva como una alternativa para facilitar el acceso a la atención médica.

"Esta modalidad se conoce como DINO, que se hace a través de una aplicación del celular o a través de la computadora. Lo que permite es acceder a turnos aquí en el hospital en forma virtual, sin necesidad de tener que venir a hacer cola a la mañana, sin el presentismo, sin ser presencial", explicó Baranov.

El director señaló que esta herramienta representa una ventaja principalmente para personas que viven más lejos, adultos mayores o vecinos que tienen dificultades para trasladarse, especialmente durante períodos con condiciones climáticas adversas.

Un sistema que todavía se encuentra en evaluación

Baranov aclaró que actualmente no todos los turnos del Hospital de Trevelin se otorgan mediante DINO, ya que la plataforma continúa en una etapa de prueba para analizar su funcionamiento y realizar mejoras.

"En este momento estamos dando por profesional cinco turnos diarios por DINO. Para los profesionales de medicina general, en el caso de pediatría, se dan tres turnos por profesional. En el caso de odontología, cuatro turnos por profesional", detalló.

El resto de las consultas continúa entregándose por los canales habituales, entre otros motivos porque no toda la población cuenta con conocimientos o acceso a este tipo de herramientas digitales.

"Hay personas mayores, sobre todo, que no lo manejan y quedarían fuera de poder conseguir turnos", explicó.

El problema del ausentismo en los turnos digitales

Durante la entrevista, el director del hospital también hizo hincapié en una situación que preocupa: la cantidad de pacientes que reservan un turno mediante DINO y luego no concurren.

"El ausentismo de los turnos DINO anda entre el 30 y el 40 por ciento", afirmó.

Baranov explicó que sacar un turno mediante la aplicación es sencillo, pero que la falta de asistencia termina perjudicando a otros vecinos que podrían haber utilizado ese espacio.

"Simplemente un clic en el teléfono. O no tiene ganas, o le salió otro plan, o lo que sea, y directamente no viene", expresó.

Además, indicó que existen casos de pacientes que solicitan turnos de manera reiterada y luego no se presentan a la consulta.

"Tenemos algunos pacientes identificados que todas las semanas sacan turno y no vienen", sostuvo.

Cómo funciona la validación del turno

El sistema permite que el paciente seleccione el profesional y el horario disponible desde la aplicación. Luego debe presentarse en el Hospital de Trevelin 15 minutos antes de la consulta para confirmar la asistencia en mesa de entrada.

"Simplemente presenta su documento para decir que va a tomar este turno y toma el turno. Pasados los 15 minutos, ese turno cae", explicó.

El director remarcó que, una vez vencido ese plazo, la consulta queda perdida y no siempre puede ser aprovechada por otra persona.

"Por ahí vino gente a las 7:30 a sacar turnos y le dijimos que no había más porque estaban estos bloqueados por DINO y después la gente no se presenta. Lamentablemente no se pueden recuperar esos turnos", señaló.

Finalmente, Baranov pidió responsabilidad al momento de utilizar la herramienta y recordó que la ausencia sin aviso afecta a otros pacientes.

"Sería óptimo si pudiésemos educar a la población en la responsabilidad que implica esto y cómo el no tomar ese turno, no asistir al turno, perjudica a otra persona. No es que no pasa nada: pasa que otra persona se quedó sin posibilidad de esa consulta", concluyó.

MA