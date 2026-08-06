Esquel salió a la calle en rechazo a la Ley de Propiedad Privada

Organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinos marchan en Esquel contra el proyecto denominado por el Gobierno nacional “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que es tratado por la Cámara de Senadores.

La movilización partió desde la intersección de Avenida Fontana y Avenida Alvear, en el marco de una jornada de protestas convocada en distintos puntos del país para manifestar el rechazo a la iniciativa.

El Senado debate el proyecto impulsado por el oficialismo, que originalmente incluía un capítulo vinculado a la extranjerización de tierras. Ante la falta de votos para avanzar con ese apartado, el Gobierno decidió retirarlo y buscar la aprobación del resto del texto.

Las organizaciones que participan de la jornada expresan sus cuestionamientos a la propuesta y reclaman que los cambios impulsados sean debatidos con mayor participación social.

R.G