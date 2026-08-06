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RED43 sociedad EsquelLa Hoya
06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya, el gran atractivo que busca conquistar a los operadores turísticos

Un operador turístico especializado en esquí visitó por primera vez la ciudad en el marco de un Fan Tour. “Me llama mucho La Hoya, no conozco pero me gusta mucho esquiar”, contó.
Por Redacción Red43

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La Hoya es uno de los atractivos que más expectativas genera entre los operadores turísticos que llegan a Esquel para conocer la región. En el marco de un Fan Tour, un representante del sector arribó desde Córdoba con el objetivo de recorrer el destino y luego promocionarlo entre viajeros.

 

El visitante, oriundo de Mendoza y radicado en Córdoba, explicó que es su primera experiencia en Esquel y que su principal interés está puesto en el centro de esquí local.

 

“Estamos por trabajo para conocer el lugar, y a mí me llama mucho La Hoya, no lo conozco, me gusta mucho esquiar, la idea es ir a esquiar a La Hoya”, señaló.

 

El operador contó que trabaja dentro del rubro turístico y que su especialidad está vinculada al turismo de nieve. “Todos venimos de la rama del turismo, yo me especializo puntualmente en turismo de esquí, así que acá estamos. Esperando a disfrutar, nada más”, expresó.

 

Durante su estadía, que se extenderá hasta el lunes, buscará conocer los atractivos de la zona y vivir la experiencia que luego podrá transmitir a potenciales visitantes.

 

El recorrido forma parte de una estrategia para acercar el destino cordillerano a operadores de distintas provincias y fortalecer la llegada de turistas a Esquel durante la temporada invernal.

 

 

 

R.G

 

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