La Hoya, el gran atractivo que busca conquistar a los operadores turísticos

La Hoya es uno de los atractivos que más expectativas genera entre los operadores turísticos que llegan a Esquel para conocer la región. En el marco de un Fan Tour, un representante del sector arribó desde Córdoba con el objetivo de recorrer el destino y luego promocionarlo entre viajeros.

El visitante, oriundo de Mendoza y radicado en Córdoba, explicó que es su primera experiencia en Esquel y que su principal interés está puesto en el centro de esquí local.

“Estamos por trabajo para conocer el lugar, y a mí me llama mucho La Hoya, no lo conozco, me gusta mucho esquiar, la idea es ir a esquiar a La Hoya”, señaló.

El operador contó que trabaja dentro del rubro turístico y que su especialidad está vinculada al turismo de nieve. “Todos venimos de la rama del turismo, yo me especializo puntualmente en turismo de esquí, así que acá estamos. Esperando a disfrutar, nada más”, expresó.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el lunes, buscará conocer los atractivos de la zona y vivir la experiencia que luego podrá transmitir a potenciales visitantes.

El recorrido forma parte de una estrategia para acercar el destino cordillerano a operadores de distintas provincias y fortalecer la llegada de turistas a Esquel durante la temporada invernal.

R.G