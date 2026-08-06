Trevelin: multas millonarias por arrojar basura en lugares no habilitados

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, a través de la Secretaría de Bromatología, Inspección e Higiene, inició acciones contra comerciantes y vecinos que arrojan residuos en lugares no habilitados.

Luego de un trabajo de investigación para identificar a los autores de estos hechos que atentan contra la salubridad pública, el Juzgado de Faltas dictó sanciones en algunos casos por montos millonarios.

Este miércoles, tras detectarse en plena vía pública un nuevo punto de arrojo ilegal de residuos, el director de Servicios Públicos se refirió a la problemática y pidió la colaboración de la comunidad.

"Le pedimos a los vecinos que no cometan este tipo de hechos y que también denuncien a quienes observen realizando estas acciones", expresaron desde el municipio y recordaron que arrojar basura fuera de los lugares habilitados está prohibido y puede ser motivo de sanciones económicas.

SL