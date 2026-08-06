Operativo “Peppa Pig”: la pista que terminó destapando una red de droga sintética entre Buenos Aires y Chubut

Una investigación de cinco meses permitió desarticular una presunta organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas entre la provincia de Buenos Aires y Chubut. El operativo terminó con allanamientos simultáneos en Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron éxtasis, LSD, ketamina, tusi, dinero y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

La causa fue desarrollada por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, bajo la dirección de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, a cargo del fiscal federal Fernando Omar Gelvez y la auxiliar fiscal Zulma Manllauix.

La investigación comenzó con encomiendas sospechosas

El inicio de la pesquisa se produjo cuando efectivos de la Sección Antinarcóticos detectaron dos encomiendas provenientes de Buenos Aires durante controles preventivos realizados en Puerto Madryn.

Al revisar los envíos, los investigadores encontraron más de 200 pastillas presuntamente compatibles con MDMA (éxtasis), que estaban ocultas dentro de dispositivos electrónicos tipo mouse. Además, se constató que las encomiendas habían sido enviadas utilizando la identidad de una tercera persona.

A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron una serie de tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, análisis de información financiera, técnicas especiales de investigación y cruces de datos para reconstruir la maniobra.

Allanamientos simultáneos en Chubut y Buenos Aires

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal autorizó tres allanamientos: dos domicilios ubicados en Puerto Madryn y otro en el barrio porteño de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, con apoyo táctico del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). En el operativo realizado en Buenos Aires colaboró la Policía Federal Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, las diligencias permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer los roles que cada uno habría cumplido dentro de la estructura investigada.

Éxtasis, LSD, ketamina y más de un millón de pesos secuestrados

Durante los procedimientos se incautaron:

255 pastillas de éxtasis (MDMA).

123 dosis de LSD.

Ocho ampollas presuntamente compatibles con ketamina.

Restos de tusi, conocida como "droga rosa".

Cannabis fraccionada para su presunta comercialización.

Cuatro teléfonos celulares.

Una CPU.

Dos balanzas de precisión.

Más de 1.300.000 pesos en efectivo.

Elementos utilizados para el fraccionamiento, acondicionamiento y almacenamiento de sustancias estupefacientes.

Además, tres personas mayores de edad quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización.

Desde la Policía del Chubut destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes y la articulación con la Justicia Federal y fuerzas nacionales para avanzar contra organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes.

MA