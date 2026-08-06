Los datos que preocupan: Chubut registra altos niveles de consumo en estudiantes secundarios

La problemática del consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes volvió a generar preocupación en Chubut luego de la difusión de los resultados del “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria”, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de SEDRONAR y publicado en 2025.

El relevamiento, que analizó la situación de estudiantes secundarios de todo el país, ubicó a Chubut entre las provincias con los indicadores más elevados en distintos tipos de consumo, especialmente en alcohol, marihuana, cocaína y sustancias sintéticas.

Según los datos del estudio, en la provincia el 78,2% de los estudiantes declaró haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que el 25,6% manifestó haber probado marihuana y el 30% indicó haber consumido alguna sustancia psicoactiva. En los tres casos, los registros se ubicaron por encima del promedio nacional.

Uno de los datos que más llamó la atención corresponde al consumo de cocaína. Chubut registró la prevalencia de vida más alta del país, con un 7,3% de estudiantes que declaró haber consumido esta sustancia alguna vez, frente al 4,4% del promedio nacional.

Además, la provincia presentó indicadores elevados en éxtasis, alucinógenos, anfetaminas/metanfetaminas y ketamina. También se registraron valores superiores al promedio argentino en el uso de tabaco y vapeadores.

Frente a este escenario, especialistas y organismos vinculados a la prevención remarcan la importancia de fortalecer las estrategias de acompañamiento en ámbitos educativos, sanitarios y familiares.

El abordaje de los consumos problemáticos requiere una mirada integral que contemple la detección temprana, el acceso a información confiable y la generación de espacios de diálogo con los adolescentes.

R.G