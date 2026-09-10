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Por Redacción Red43

Hablar también es cuidar: la UNPSJB brinda atención psicológica gratuita por el 10 de septiembre

En el marco de esta jornada de concientización, la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco recordó la importancia del acompañamiento comunitario e informó sobre su servicio de asistencia.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Delegación Esquel, se sumó a las acciones por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se memora cada 10 de septiembre. Desde la institución destacaron la importancia de abordar la temática en la comunidad bajo el lema Hablar también es cuidar.

 

 

 

En ese sentido, remarcaron que la prevención del suicidio constituye una responsabilidad compartida por toda la sociedad, donde acciones como escuchar, acompañar, contener y estar presentes resultan clave para marcar la diferencia y brindar apoyo a quienes lo necesitan.

 

Para aquellas personas o familiares que requieran orientación o asistencia, la universidad cuenta con el espacio de la licenciada en Psicología Mariana Aillapan. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945 639971. La atención presencial se brinda los días viernes en el horario de 16 a 20 horas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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