Capacitación gratuita en xeropaisajismo: cómo crear jardines adaptados al clima de Esquel

La Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad y el CIEFAP organizan una nueva capacitación en xeropaisajismo, una forma de diseñar y mantener espacios verdes utilizando plantas adaptadas a condiciones de menor disponibilidad hídrica.



La propuesta llega el sábado en un contexto en el que el cuidado del agua se vuelve cada vez más importante y apunta a generar un cambio en la manera en que se piensa la parquización de la ciudad.



“Básicamente es el diseño de espacios verdes más secos, adaptados a la sequía y a un menor requerimiento hídrico”, explicó Carolina Lemir, secretaria de Espacios Verdes.



La funcionaria señaló que el objetivo es que esta mirada no quede limitada a los espacios públicos, sino que también pueda trasladarse a los hogares: jardines, patios y veredas.

Una de las particularidades de la propuesta es que buena parte de las alternativas que se presentan no son especies exóticas ni requieren condiciones especiales para desarrollarse. Son plantas que forman parte del ambiente natural de la región.

La ingeniera Florencia Urretavizcaya, del CIEFAP, explicó que la institución trabaja en un vivero experimental dedicado a la producción de especies nativas.



La capacitación permitirá conocer esas plantas, pero también observar cómo pueden incorporarse a un diseño de jardín.



“Son especies adaptadas al lugar y que tienen un menor requerimiento hídrico que otras”, destacó Urretavizcaya.



La intención de la capacitación es que los participantes no solamente escuchen una explicación, sino que puedan ver las especies, conocer sus características y descubrir cómo utilizarlas en sus propios espacios.



La jornada comenzará el sábado a las 9:30 en el salón del CIEFAP, sobre la Ruta 259. Después de la instancia teórica habrá una recorrida por el vivero experimental, donde se podrán observar canteros y cortinas con especies nativas.



El recorrido continuará en el vivero de la Municipalidad de Esquel, ubicado frente al predio del CIEFAP.



Será una actividad de aproximadamente dos horas y media, con una modalidad teórica y práctica. No se requiere experiencia previa ni es necesario llevar herramientas.

La primera edición de la capacitación tuvo una convocatoria que sorprendió a los organizadores: más de 70 personas se inscribieron.



Por ese motivo, en esta oportunidad se solicita realizar la inscripción previamente a través del formulario que estará disponible en las páginas del CIEFAP y de la Municipalidad de Esquel.

La idea es que los participantes puedan llevarse herramientas concretas para aplicar en sus casas, pero también comenzar a mirar de otra manera el paisaje que los rodea.



Esquel ya cuenta con algunos ejemplos, entre ellos el Paseo de la Cascada, el jardín del vivero municipal y la Plaza del Cielo como espacios que muestran que es posible desarrollar una estética diferente, utilizando plantas adaptadas al ambiente.



El desafío, ahora, es que esa experiencia pueda multiplicarse en los barrios. El xeropaisajismo no propone eliminar los jardines, sino hacerlos más compatibles con el lugar donde vivimos: con menos agua, mayor presencia de especies nativas y una planificación que tenga en cuenta las condiciones climáticas que atraviesa la región.