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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Enseñarán a diseñar jardines con plantas nativas en Esquel

Expertas locales revelarán los secretos para transformar jardines y huertas usando flora patagónica, con consejos de cultivo y propuestas de diseño sustentable. Enterate de todos los detalles. 
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de revalorizar la vegetación local e incorporarla en entornos urbanos, huertas y chacras, se llevará a cabo una jornada abierta sobre plantas nativas y silvestres de la Patagonia Andina. La propuesta, de entrada libre y sin costo, está orientada a vecinos de Esquel y Trevelin, jardineros, paisajistas, viveristas, estudiantes y a todas las personas interesadas en descubrir el potencial ornamental y práctico de la flora regional para el diseño de espacios de bajo mantenimiento.

 

 

 

El encuentro se realizará el próximo sábado 19 de septiembre a partir de las 10:00 horas en el Salón del INTA Esquel, ubicado en Darwin 267. La actividad no requiere inscripción previa y contará con disertaciones a cargo de distintas profesionales e instituciones de la zona.

 

 

 

En primer lugar, la Doctora e Ingeniera Agrónoma Ivana Amico, del INTA EEAf Esquel, expondrá sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y especies representativas. Posteriormente, la Arquitecta Paisajista Carolina Lemir, de la Subsecretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, presentará experiencias de paisajismo en espacios públicos y privados.

 

En el último bloque, la Guardaparque María Laura Iribarren, del Parque Nacional Los Alerces, junto a la Técnica Superior Forestal Mirian Paredes, del INTA EEAf Esquel, brindarán una charla con consejos prácticos de propagación, siembra y cuidados de árboles, arbustos y herbáceas nativas. Además, el evento incluirá una muestra de ejemplares vivos y un espacio para el intercambio directo con viveristas y emprendedores locales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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