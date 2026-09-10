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Por Redacción Red43

Contarte una historia: el taller que rescata relatos patagónicos a través del arte

El espacio municipal invita a adultos mayores a compartir mitos, leyendas y vivencias personales, combinando la narrativa oral con la expresión plástica en dos sedes de la ciudad de Esquel. 
Por Redacción Red43

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En el marco de los talleres pertenecientes a la Secretaría de Cultura de Esquel, se dictan los encuentros de narrativa y arte visual denominados Contarte una historia, una propuesta orientada a la población de adultos mayores que busca recuperar la tradición oral y las vivencias de los vecinos.

 

 

 

El espacio se desarrolla actualmente en dos lugares distintos: los días martes de 16:00 a 17:30 en la sede vecinal del Barrio 28 de Junio, y los miércoles en el mismo horario en la Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda.

 

 

 

Según explicó Julia Aparicio, educadora a cargo del taller, la iniciativa busca activar el acervo cultural de la región a partir de la memoria individual y colectiva. “Este taller se basa, justamente, en la recuperación de relatos del acervo patagónico. La idea es traer nuevamente en escena todas esas leyendas, todos esos mitos, historias que, seguramente, en algún momento alguien escuchó, ya sea porque se lo contó un abuelo, un padre, un tío, un amigo, y traerlos nuevamente en escena y, a partir de eso, poder recuperar esas historias y, también, enriquecerlos con las historias personales, también, de los participantes”, señaló la encargada del proyecto.

 

 

 

La dinámica del taller integra la narración con actividades artísticas básicas, de modo que cada asistente pueda plasmar sus recuerdos en diversos formatos visuales sin requerir experiencia técnica previa. “Es un taller que no requiere de conocimientos previos ni en artísticos, ni en lecto-comprensión. Simplemente, lo que buscamos es que todos estos recuerdos, todas estas imágenes que vayan surgiendo en estos encuentros, se plasmen a través de un dibujo, de un collage, de una mancha de color, y podamos compartir, también, entre todos, este espacio de escucha, de encuentro”, remarcó Aparicio.

 

 

 

Las personas interesadas en sumarse a la propuesta pueden inscribirse directamente de forma presencial en la sede vecinal del Barrio 28 de Junio los días martes, o bien los miércoles en la Biblioteca Municipal durante el horario de actividad. Asimismo, es posible anotarse o consultar dudas comunicándose vía telefónica al 11 6493 3451. La inscripción permanece abierta con cupos disponibles para quienes deseen incorporarse a lo largo del trayecto.

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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