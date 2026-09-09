El Niño ya llegó a Chubut: anticipan más lluvias y trabajan en un plan de prevención

El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, explicó que el fenómeno de El Niño ya comenzó a manifestarse en el territorio argentino y anticipó que tendrá mayor fuerza durante los próximos meses, mientras la Provincia avanza con tareas de prevención y coordinación ante posibles eventos meteorológicos.

Según explicó, el fenómeno tomará mayor fuerza durante el último trimestre del año. “Va a tomar más fuerza en este trimestre que viene, hacia fin de año”, indicó.

En este contexto, Protección Ciudadana trabaja en la coordinación con organismos provinciales, fuerzas federales y defensas civiles municipales. “Así que ahí estamos trabajando en todo lo que es la prevención y la coordinación de las Fuerzas Federales de Emergencia y las Fuerzas Provinciales de Emergencia”, sostuvo.

Pérez anticipó además una reunión que se realizará el 28 en Rawson, con la participación de la Agencia Federal de Emergencia y organismos vinculados a la atención de emergencias.

“Y vamos a trabajar junto con las defensas civiles municipales y los organismos que intervienen en emergencia, en la coordinación y en la preparación de si en algún momento tenemos algún evento extraordinario con lluvia”, explicó.

El funcionario señaló que, en gran parte del país, El Niño podría expresarse principalmente a través de precipitaciones. “El niño normalmente se va a expresar en forma de lluvia en casi todo el territorio argentino”, afirmó.

En cuanto al impacto de las lluvias, Pérez consideró que las precipitaciones pueden resultar beneficiosas después de los años de sequía, aunque advirtió que los eventos extremos pueden generar complicaciones.

“Es beneficioso en una parte, siempre y cuando no se desmande y produzca algún evento extraordinario esto de que caigan 100 milímetros en 15 minutos y produzca alguna importante inundación en algún sector o algún desborde de algún río”, explicó.

A su vez, destacó que las condiciones registradas durante el invierno fueron mejores que las del año anterior. “Es importante que llueva, es importante el invierno que hemos tenido, es mucho mejor que el año pasado, con muchas más precipitaciones en forma de nieve y de agua”, sostuvo.

El panorama también genera expectativas de cara a la próxima temporada de incendios forestales. “Así que esperamos que la temporada de incendios que viene, 26/27, no sea tan complicada como las que hemos venido trayendo estos años atrás por la sequía que predominaba”, afirmó.

Pérez consideró que la mayor humedad podría contribuir a reducir el riesgo de incendios durante el verano. “Vamos a tener, creería yo, una mejor temporada, no va a haber tanta sequía y ojalá no se desarrollen tantos incendios”, señaló.

Finalmente, explicó que, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno tendrá una incidencia importante entre septiembre y diciembre, con una posible extensión hasta marzo.

“El niño tiene una temporada importante desde ahora, desde septiembre a diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional, con extensión hasta marzo”, sostuvo.

Y agregó: “Así que estiman que enero, febrero y marzo vamos a tener lluvias alternadas, pero vamos a tener lluvia en la zona, cosa que en estos tres últimos años de sequía e incendio que hemos tenido, no hemos tenido agua en esa fecha”.

R.G