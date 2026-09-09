Allanaron un campamento en la cordillera y secuestraron cuatro motos de nieve

Gendarmes realizaron un allanamiento en un campamento ubicado en la cordillera de Mendoza y secuestraron cuatro motos de nieve de origen extranjero que no contaban con la documentación aduanera correspondiente. El operativo se concretó tras una investigación de tres meses por una presunta infracción al Código Aduanero.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 29 Malargüe, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de esa localidad.

El lugar se encontraba cercano al Paso Internacional Fronterizo con Chile y en un sector de difícil acceso debido a las condiciones meteorológicas.

Tres kilómetros a pie entre la nieve

Las intensas nevadas complicaron el desplazamiento hacia el complejo turístico. Los gendarmes debieron dejar los vehículos en los que se trasladaban y continuar el recorrido a pie durante unos tres kilómetros por el terreno cordillerano.

Una vez que llegaron al campamento, ubicado en la base del Cerro Campanario, realizaron el allanamiento con apoyo de la Delegación VANT de la Policía de Mendoza, especializada en el uso de vehículos aéreos no tripulados.

Durante el procedimiento fueron localizadas las cuatro motos de nieve de origen extranjero, que no contaban con el aval aduanero correspondiente. Además de los vehículos, se secuestraron otros elementos considerados de interés para la investigación.

Investigación de tres meses

De acuerdo con la información oficial, el allanamiento fue el resultado de tres meses de tareas investigativas. Durante ese período se reunieron elementos que permitieron avanzar sobre una presunta infracción al artículo 863 del Código Aduanero, Ley 22.415, vinculada con el ingreso irregular de vehículos.

Tras el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de las motos de nieve y el labrado de las actuaciones correspondientes.

O.P.