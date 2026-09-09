Esquel suma alojamiento turístico con el nuevo Complejo Islas Malvinas

Un nuevo complejo de alojamiento turístico fue inaugurado este miércoles en Esquel. El mismo cuenta con 13 cabañas y un salón de usos múltiples y fue desarrollado con financiamiento del Banco del Chubut y el impulso de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas.

Durante el acto, el secretario general de la UEJN, Julio Piumato, destacó el resultado de la obra y el tiempo en que pudo concretarse. “La obra que hizo la constructora es excelente, es mucho más rápido de lo que se pensaba y de lo que estaba firmado”, señaló.

Piumato valoró especialmente las características del complejo y explicó que también tendrá una función para los trabajadores judiciales de la ciudad. “Tener un complejo como este, de esta calidad, con la terminación de cada cabaña, todos los pequeños detalles son hermosos”, sostuvo.

Sobre el SUM, indicó que “también va a servir como lugar de reunión para las compañeras y compañeros, tanto del Juzgado Federal como de la Fiscalía y la Defensoría acá de Esquel”.

El dirigente recordó que el proyecto comenzó a gestarse a partir de una reunión con autoridades provinciales y municipales. “Plasmábamos esta idea en una reunión en la Casa del Gobernador con el intendente. Al poco tiempo estábamos firmando el convenio con el apoyo del Banco de la Provincia de Chubut”, relató.

Piumato también destacó el aporte de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas para concretar el emprendimiento. “A esta ley nosotros no la conocíamos, pero por una relación con gente del banco, nos hablaron de esto, la posibilidad de financiarlo a través del Banco de Chubut, y nos gustó la idea, por eso vinimos a la primera reunión, y fue todo muy rápido, pero realmente fue para nosotros trascendental esto”, explicó.

“Si no, no lo hubiéramos podido hacer”, afirmó, y remarcó el potencial turístico de Esquel. En ese sentido, mencionó distintos atractivos de la zona, entre ellos La Hoya, los viñedos, los tulipanes, La Trochita y el Parque Nacional Los Alerces.

“A nosotros nos parece que esto le va a permitir, fundamentalmente a los judiciales de todo el país que quieran venir, ampliar la capacidad hotelera de la ciudad, y a nuestros afiliados conocer este lugar tan lindo que es Esquel, en la Provincia de Chubut”, sostuvo.

El complejo llevará el nombre Islas Malvinas y cada una de las cabañas tendrá el nombre de una de las islas. “El nombre que pusimos es Islas Malvinas y cada una de las cabañas va a tener el nombre de una de las islas”, explicó Piumato.

“Así que le queremos dar una impronta que me parece que es la bandera que une a todos los argentinos: Las Malvinas”, agregó.

Además del complejo inaugurado, la UEJN proyecta nuevos emprendimientos en la provincia. “Hay proyectos de vivienda aquí con los judiciales de Esquel. También con la gente de Rawson, que está avanzando con el tema del banco. Y hoy se abrió la posibilidad de hacer algo en unos terrenos que nosotros tenemos en Rada Tilly para los compañeros y compañeras de Comodoro Rivadavia”, detalló.

Respecto de la puesta en funcionamiento del complejo, Piumato señaló que todavía se están realizando los trámites correspondientes. “Lo que ya tenemos es una lista reservada del SUM, para la gente de acá de la ciudad, eso sí está en marcha. Pero pretendemos ponerlo en marcha, abrir la inscripción y todo para afuera a partir del 10 de octubre”, indicó.

R.G