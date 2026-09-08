Ruta 40: habilitaron el tránsito en ambas manos a la altura de Lago Guillelmo

Vialidad Nacional informó este martes 8 de septiembre, a las 19:00 horas, que se encuentra habilitado el tránsito en ambas manos sobre la Ruta Nacional N° 40, en el sector de Lago Guillelmo, Río Negro.

De acuerdo con el comunicado oficial, el tramo está transitable con precaución. Además, se mantiene una guardia de Gendarmería Nacional durante las 24 horas para brindar asistencia y controlar la circulación.

Desde el organismo solicitaron a los conductores atender y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar, a fin de garantizar una circulación segura.

Para consultas, Vialidad Nacional dispone de las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También se puede contactar al organismo a través del correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar.

R.G