Crearán los Premios Abelardo Epuyén González para reconocer a artistas y hacedores culturales

El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó una resolución mediante la cual expresa su acompañamiento institucional a la creación de los Premios Abelardo Epuyén González, una iniciativa impulsada desde la Comisión Cultural, presidida por Héctor Hugo Oyarzo.

La propuesta apunta a reconocer las trayectorias y aportes de escritores, poetas, compositores, músicos, artistas y otros hacedores culturales de El Bolsón y la zona. El nombre elegido remite a una figura profundamente vinculada con la identidad musical de la cordillera y con una historia que atravesó distintos escenarios de la Patagonia.

Una figura ligada a la música de la cordillera

Justo Abelardo Epuyén González nació en 1929 en Epuyén, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al sur de El Bolsón. Su segundo nombre no fue un apodo: sus padres eligieron “Epuyén” como homenaje a esa tierra de valles, bosques de cipreses, maitenes y coihues que más tarde también aparecería en su poesía y en sus canciones.

Desde los 14 años tocaba la guitarra y mantuvo ese vínculo durante toda su vida. Conocido posteriormente como “Pinocho”, combinó el trabajo rural con su actividad artística. Alambraba, sembraba, cosechaba y arreaba hacienda, mientras que en sus momentos libres componía y tocaba.

Su conocimiento del territorio cordillerano y de las costumbres de la vida rural atravesó buena parte de su obra. En fiestas camperas, cumpleaños y casamientos interpretaba rancheras y milongas, aunque con el tiempo su repertorio llegó a incluir alrededor de 100 composiciones propias, entre zambas, cuecas, gatos, chacareras, estilos y loncomeos.

De la cordillera a los escenarios

Durante las décadas de 1960 y 1970, Abelardo llevó su música a distintos puntos de la Patagonia, con presentaciones en Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew, además de escenarios y peñas de Buenos Aires como El Hormiguero, El Palo Borracho y El Rancho de Don Fernando Ochoa.

También mantuvo una relación de amistad con el reconocido cantor Jorge Cafrune, con quien incluso compartió un tiempo en el campo del artista.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 1965, cuando a los 36 años viajó por sus propios medios a Buenos Aires y grabó un disco simple con cuatro canciones: Cazando Jabalí, Tropiando Penas, Mi Arroyo y De los Lagos.

Aquel material, registrado durante el auge del folklore y los discos de vinilo, con el tiempo se convirtió en una pieza de valor para la historia musical de la Comarca Andina. En la actualidad, registros originales de esas grabaciones pueden encontrarse a través del estudio Patagon, mientras que también existe una versión de De los Lagos interpretada por Cafrune que quedó registrada en casete y no llegó a editarse oficialmente.

Una obra que siguió pasando de generación en generación

La música de Abelardo Epuyén González no quedó limitada a sus propias presentaciones. A lo largo de los años, distintos intérpretes recuperaron y reinterpretaron sus canciones, entre ellos Horacio Cholila, Efraín Azocar, Rubén Patagonia, Marta Pirén, Zonckoihue, Pancho Quilodrán, Cholo Barriga, Edgardo Lanfré, Miguel Trafipán y Eduardo Paillacán.

Más recientemente, también músicos como Facundo Picone incorporaron su obra a sus repertorios, ayudando a que sus composiciones continúen circulando en escenarios de distintos puntos del país.

Esa permanencia es parte del sentido que adquiere ahora la creación de los Premios Abelardo Epuyén González. La iniciativa busca que el reconocimiento a quienes producen y sostienen expresiones culturales también permita recuperar nombres, historias y obras vinculadas con la identidad de la Comarca Andina y la cordillera.

El reconocimiento que busca recuperar su legado

Durante el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante, Héctor Hugo Oyarzo y otros vecinos y hacedores culturales hicieron uso de la Banca del Vecino para explicar los fundamentos y el alcance de la propuesta.

Desde el cuerpo legislativo coincidieron en la importancia de continuar acompañando iniciativas vinculadas con la cultura y de generar espacios que permitan reconocer las trayectorias de quienes dejaron y dejan una huella en la vida cultural local.

En ese marco, el nombre de Abelardo Epuyén González funciona como mucho más que una denominación. Su historia reúne música, poesía, trabajo rural y una fuerte relación con el paisaje cordillerano, elementos que quedaron reflejados en una obra que continuó siendo interpretada muchos años después de su muerte.

Abelardo falleció el 11 de diciembre de 1978, en Bariloche, luego de haber sido detenido tras una violenta discusión ocurrida en un boliche de El Bolsón. Tenía 49 años.

Su historia terminó de manera trágica, pero sus canciones continuaron circulando. Esa permanencia explica también por qué su nombre vuelve ahora al centro de una propuesta que busca reconocer a nuevas generaciones de artistas y hacedores culturales.

La iniciativa de los Premios Abelardo Epuyén González recibió así su primer respaldo institucional en El Bolsón y abre el camino para un reconocimiento que toma como referencia a uno de los músicos vinculados con la historia cultural de la cordillera.

O.P.