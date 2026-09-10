Buscan potenciar el turismo en Alto Río Percy

La Asociación de Agroturismo de Alto Río Percy convocó a todos los emprendedores, productores y familias de la zona a participar de una reunión comunitaria a realizarse hoy jueves 10 de septiembre a las 15:30 horas en la Escuela 188. El encuentro contará con la presencia de representantes de la Subsecretaría de Turismo de Esquel y del Ente Mixto de Turismo de Esquel.

Durante la jornada, los asistentes podrán presentar sus emprendimientos, productos, servicios y proyectos locales. El objetivo principal de la convocatoria es iniciar el trabajo conjunto para consolidar una oferta turística y productiva representativa de Alto Río Percy, abarcando sectores como el turismo rural, el agroturismo, la gastronomía, la naturaleza y la cultura local.

Desde la organización destacaron la importancia de la asistencia comunitaria para asegurar la participación y voz de los productores locales en este proceso de planificación. Asimismo, solicitaron a los interesados confirmar su asistencia de manera previa mediante mensaje al número 2945-603387, con el fin de optimizar la organización del espacio.

EBW