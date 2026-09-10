La nueva entrega de la saga Spider Man llega a Esquel

Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man.

Cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y volver al traje.

Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: un nuevo día en Hispanoamérica) es una película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Marvel Comics Spider-Man, coproducida por Columbia Pictures y Marvel Studios, y distribuida por Sony Pictures Releasing.

La proyección en Esquel será el dia de hoy a las 19 horas, en castellano y 3d, con entradas que ya se encuentran disponibles a un valor de $ 8.500.

En el Auditorio Municipal, calle Belgrano 330.