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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La nueva entrega de la saga Spider Man llega a Esquel

Hoy a las 19 horas. Las entradas ya están disponibles en el Cine Auditorio Municipal.
Por Redacción Red43

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Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man.

 

Cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y volver al traje.

 

Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: un nuevo día en Hispanoamérica) es una película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Marvel Comics Spider-Man, coproducida por Columbia Pictures y Marvel Studios, y distribuida por Sony Pictures Releasing. 

 

La proyección en Esquel será el dia de hoy a las 19 horas, en castellano y 3d, con entradas que ya se encuentran disponibles a un valor de $ 8.500.

 

En el Auditorio Municipal, calle Belgrano 330.

 

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