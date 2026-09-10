Construirán nuevas viviendas en Las Plumas

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, concretó la firma de un acta compromiso con la comuna rural de Las Plumas para llevar adelante la construcción de nuevas soluciones habitacionales en la localidad.

El documento legal contempla la ejecución de dos unidades habitacionales de dos dormitorios cada una. La firma del acuerdo se concretó en la sede del organismo provincial en Rawson y contó con la participación del gerente general a cargo de la Presidencia del IPV, Alejandro Luis Asensio, y del presidente de la comuna rural de Las Plumas, Sergio Bowman.

Tras la rúbrica del acta, Bowman destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para dar respuesta a las demandas de la comunidad. Por su parte, Asensio remarcó el respaldo del gobernador Ignacio Torres para el desarrollo de obras de infraestructura e integración en las distintas localidades del interior chubutense.