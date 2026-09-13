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13 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

ANMAT advierte por la venta online de productos inyectables con péptidos no autorizados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica alertó por la comercialización de productos que contienen distintas sustancias, entre ellas Retatrutide, BPC-157 y Melanotan II. 
Por Redacción Red43

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a advertir sobre la comercialización de productos que aseguran contener diferentes péptidos utilizados como ingredientes farmacéuticos activos. La venta se detectó principalmente a través de plataformas online y mediante WhatsApp.

 

Entre las sustancias identificadas se encuentran Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

 

Según informó el organismo, ninguno de estos productos cuenta con la autorización correspondiente como especialidad medicinal. Por este motivo, no existe información oficial que permita verificar quiénes son sus fabricantes, cuál es exactamente su composición o bajo qué condiciones fueron elaborados.

 

ANMAT también señaló que no pueden garantizarse aspectos fundamentales como la calidad, seguridad y eficacia de estos productos. La advertencia adquiere especial relevancia debido a que se ofrecen en presentaciones destinadas a la aplicación mediante inyecciones.

 

El organismo remarcó que los productos inyectables requieren controles estrictos durante su elaboración y seguimiento de profesionales de la salud. Una eventual contaminación podría generar consecuencias graves para quienes los utilicen.

 

En el caso particular de Retatrutide, ANMAT explicó que se trata de una sustancia que continúa bajo investigación clínica y que actualmente no está aprobada como medicamento. Por lo tanto, su comercialización y uso por fuera de los ámbitos de investigación autorizados no permite asegurar su seguridad.

 

Ante esta situación, ANMAT recomendó a la población y a los profesionales de la salud no comprar ni utilizar productos inyectables que no cuenten con la autorización correspondiente.

 

Además, quienes tengan productos que declaren contener alguno de los péptidos mencionados pueden comunicarse con el organismo a través del correo pesquisa@anmat.gob.ar o mediante ANMAT Responde, para aportar información y permitir que se realicen las investigaciones correspondientes.

 

 

 

R.G

 

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