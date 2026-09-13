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Por Redacción Red43

Día del Chocolate: cómo nació una de las grandes pasiones gastronómicas

La fecha permite repasar la historia de uno de los alimentos más populares del mundo, cuyo origen se remonta a las antiguas civilizaciones de América.
Por Redacción Red43

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Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha dedicada a uno de los alimentos más consumidos y populares a nivel mundial. Su historia se remonta a más de 5.500 años y tiene sus raíces en las regiones tropicales de América Central y del Sur.

 

El chocolate se obtiene a partir del cacao. Las semillas del fruto son fermentadas, secadas y tostadas antes de ser procesadas. Las antiguas civilizaciones americanas ya utilizaban el cacao y, entre los aztecas, era habitual preparar una bebida amarga conocida como xocoatl, a la que agregaban especias o miel.

 

Con la llegada de los españoles a América, el cacao fue llevado a Europa durante el siglo XVI. Allí comenzó a incorporarse azúcar y, con el paso del tiempo, la bebida amarga se transformó en el chocolate dulce que conocemos en la actualidad.

 

La elección del 13 de septiembre está vinculada al nacimiento de Milton Hershey, ocurrido en 1857, fundador de The Hershey Chocolate Company, y del escritor Roald Dahl, nacido en 1916 y autor de Charlie y la fábrica de chocolate.

 

Actualmente existen chocolates elaborados con ingredientes muy diversos y combinaciones que van desde frutas y especias hasta propuestas más exóticas. La fecha también sirve para recordar la extensa historia del cacao y su transformación en uno de los productos más reconocidos de la gastronomía mundial.

 

 

 

R.G

 

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