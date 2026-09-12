Lala Gym, Transporte Rolando e Italy Futsal copan la División de Honor en Formosa

La Cordillera chubutense vuelve a ser testigo del esfuerzo desmedido, la pasión sin límites y el trabajo silencioso que solo quienes viven el deporte amateur y federado conocen de memoria. A partir de este lunes 14 de septiembre, la provincia de Formosa recibirá una nueva edición del Torneo División de Honor Femenina 2026, la máxima cita del fútbol de salón del país organizada por la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).

Para Esquel no se trata de un torneo más. La presencia de tres representantes locales —Lala Gym, Transporte Rolando e Italy Futsal— marca un hito de enorme valor representativo. Llegar a la capital formoseña implica miles de kilómetros de viaje, incontables rifas, tómbolas, venta de pollos, horas restadas al descanso familiar e infinidad de sacrificios para vestir la camiseta con orgullo y poner a la cordillera chubutense en el mapa del futsal nacional.

El imponente Polideportivo Cincuentenario será el escenario donde los tres planteles intentarán dejar la bandera de la ciudad en lo más alto durante la fase clasificatoria.

LA AGENDA DEL DEBUT Y LA FASE DE GRUPOS

Las zonas y la programación oficial determinan exigentes compromisos para las representantes esquelenses:

Transporte Rolando (Grupo D)

Integrando la Zona D junto a Cepatacal, Atlas FS y Universitario, Transporte Rolando será el encargado de abrir el certamen para la delegación de Esquel.

Lunes 14/09 (10:30 hs): Debut frente a Atlas FS.

Martes 15/09 (15:30 hs): Enfrentará a Cepatacal.

Miércoles 16/09 (11:00 hs): Cerrará la fase de grupos contra Universitario.

Lala Gym (Grupo C)

Ubicadas en el Grupo C junto a Cementista, Mariano Moreno y Club El Arse, las chicas de Lala Gym afrontarán una dura fase clasificatoria.

Lunes 14/09 (12:00 hs): Primer partido ante Club El Arse.

Martes 15/09 (12:30 hs): Medirá fuerzas con Mariano Moreno.

Miércoles 16/09 (12:30 hs): Choque de alto voltaje frente a Cementista.

Italy Futsal (Grupo A)

Compitiendo en el Grupo A al lado de Deportivo Alma, La U y Las Galácticas, Italy Futsal saldrá a la cancha en los turnos de cierre de jornada:

Lunes 14/09 (19:30 hs): Debut ante Deportivo Alma (previo al acto inaugural).

Martes 15/09 (17:00 hs): Se medirá con La U.

Miércoles 16/09 (18:30 hs): Finalizará la fase inicial ante Las Galácticas.

EL VERDADERO VALOR DE ESTAR AHÍ

Más allá de los resultados, el triunfo de estas deportistas comenzó mucho antes de armar las valijas. Estar en la División de Honor de la CAFS es la recompensa a la constancia y al amor propio de planteles que defienden los colores de Esquel con el corazón.

Toda la competencia contará con la transmisión oficial del canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, permitiendo que desde la Patagonia toda una ciudad empuje a la distancia a sus tres representantes.