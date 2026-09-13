Arte e historias personales: el taller municipal "Dejar tu huella" suma nuevas técnicas e inscripciones

"Trabajamos mucho con los elementos de la naturaleza, los tomamos como inspiración, vemos cómo son las tramas que posee la naturaleza, los lugares que nos rodean. Después, por supuesto, me interesa también que en este taller podamos vincular las propias historias de cada participante que asiste", explicó sobre el espíritu del espacio. En ese sentido, agregó: "A eso un poco también apunta el nombre, el dejar tu huella es tomar algo de lo que ya está, de lo que ya somos, y convertirlo, por qué no, en otra cosa, en otro arte, para generar formas también de mostrarnos en este mundo".

Respecto a las superficies utilizadas para las producciones, la docente aclaró que el arte impreso abarca múltiples soportes como tela, papel o cartón, e incluye la generación de relieves. Sobre las técnicas que implementan en este tramo del año, señaló: "Últimamente lo que estamos haciendo con los grupos es trabajar lo que es el grabado, que es otra forma del arte impreso, que vamos a trabajar específicamente con la técnica de xilografía, que es tallar la madera, y después de ese tallado se genera ahí sí la estampa en papel, y lo vamos a hacer en telas".

El taller comenzó a funcionar en el mes de abril y transita una etapa enfocada en la experimentación. Según detalló Del Mar, previamente abordaron trabajos con plastilina, goma eva y hojas de árboles recolectadas durante el otoño, experiencias que prevén articular con el trabajo sobre madera.

En cuanto a la dinámica con el grupo infantil, indicó que el abordaje incluye la creación de personajes y la elaboración de narrativas visuales mediante animales y relatos. Asimismo, destacó el trabajo interinstitucional y la articulación con otros espacios: "También el otro día vinculamos lo que es el collage con la estampa, desde el juego con la plastilina y los sellos caseros. Y el tema del bordado, con otro de los talleres que también pertenece a los TAMF y TAMFOC".

Los encuentros se desarrollan los días lunes en la sede del barrio Badén a las 16:00 horas, orientados a infancias a partir de los 10 años. En tanto, los días jueves la actividad se traslada a la sede del barrio Matadero a las 15:30 horas, destinada a jóvenes y adultos.

La propuesta es de acceso libre y gratuito, y no requiere contar con experiencia previa ni materiales al momento de comenzar. Las personas interesadas pueden anotarse comunicándose al teléfono 2804-363840, mediante la cuenta de Instagram personal @soycandedelmar o a través de las redes oficiales de los Talleres Municipales de Arte.

EBW